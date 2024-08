कॉमरेड कमला Vs किम जोंग के दीवाने ट्रंप : अमेरिकी चुनाव में भारत से भी ज्यादा 'मिर्च-मसाला'

चुनाव है, तो चकल्लस है. चुनावी शोर में यह वह 'संगीत' है, जो नेताओं और उनके समर्थकों के कानों को खूब भाता है. संगीत की तरह इस चकल्लस की कोई सरहद नहीं है. कुछ महीने पहले यह भारत में था तो अब अमेरिका में चल रहा है. इस बार अमेरिकी चुनाव में भारत से तीखा मिर्च मसाला है. बयानों का जबर्दस्त तड़का लग रहा है. AI तस्वीरों का छौंक लगाया जा रहा है, जो बाइडन के रेस हटने और कमला हैरिस की एंट्री से एकतरफा और नीरस लग रहे मुकाबले में जान आ गई है. कमला हैरिस और डॉनल्ड ट्रंप के बीच चुनावी जंग कॉमरेड कमला हैरिस Vs किम जोंग के दीवाने ट्रंप जैसे सोशल मीडिया वायरल मीम्स तक पहुंच चुकी है. सीन कुछ ऐसा है कि अमेरिकियों के चुनावी चकल्लस ने भारतीयों को भी पीछे छोड़ दिया है.

ट्रंप का जुमला: 'कॉमरेड कमला'

सोशल मीडिया पर कमला हैरिस की यह तस्वीर वायरल है. इसमें वह 'वर्दी' पहने दिखाई दे रही हैं. हैशटैग चल रहा है कॉमरेड कमला. AI से बनाई गई यह तस्वीर दरअसल ट्रंप के उन शब्दबाणों की उपज है, जिसे उन्होंने बाइडन की जगह मैदान में उतरीं कमला हैरिस पर छोड़ा था. ट्रंप कमला को अल्ट्रा लिबरल बताते हुए लगातार उन पर हमला कर रहे हैं. उन्हें कॉमरेड कमला बोल रहे हैं. रिपब्लिकन पार्टी की एक चुनावी रैली में वह में कमला को कट्टरपंथी मार्क्सवादी बताते हुए भीड़ की तरफ सवाल उछालते हैं- बताइए मुझे उन्हें कॉमरेड कमला हैरिस बोलना चाहिए या फिर नहीं? वह समर्थकों की तरफ फिर सवाल दागते हैं, बोलिए Yes or NO . समर्थकों की भीड़ YES पर चिल्लाती है और ट्रंप तुरंत जोश से कॉमरेड कमला हैरिस शब्द को उछालते हैं. दरअसल इस जुमले के जरिए ट्रंप अमेरिकियों के अंतर्मन में कम्युनिज्म को लेकर छिपे उस डर को भुनाना चाहते हैं. 'कॉमरेड' को लेकर यह जंग उस मोड़ पर है कि ट्रंप के इस दावे पर कि यूक्रेन पर हमले से 3 दिन पहले कमला पुतिन से मिली थीं,पर फैक्ट चेक चल रहा है.

किम जोंग के दीवाने ट्रंप

अब इसकी दूसरी साइड देखिए.एक और तस्वीर वायरल है. ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की तस्वीर वायरल है.दोनों प्रेम की मुद्रा में दिखाए गए और नीचे कैप्शन लगा है- वे इश्क में गिरफ्तार हैं. ट्रंप और किम जोंग की ऐसी तस्वीरों का सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं. दरअसल कॉमरेड ट्रंप के जवाब में कमला का यह ट्रंप को जवाब है. वह ट्रंप की छवि को ऐसे किम जोंग जैसे तनाशाह के तौर पर गढ़ने की कोशिश कर रही हैं, जो मुल्क का बेड़ा गर्क कर देगा और अमेरिकियों को उनसे डरने की जरूरत है. एक रैली में कमला हैरिस खुद को ट्रंप से अलग बताती हुई कहती हैं- मैं किम जोंग जैसे तानाशाहों से नजदीकी नहीं रखती हूं.

गौरतलब है कि कमला हैरिस इस चुनाव में ट्रंप को जमकर घेर रही हैं. वह ट्रंप को लापरवाह शख्स बता रही हैं. खुलकर बोल रही हैं कि ट्रंप को व्हाइट हाउस में वापस लाने के परिणाम बेहद गंभीर होंगे. वहीं ट्रंप कह रहे हैं कॉमरेड कमला हमेशा शिकायत ही करती रहती हैं, लेकिन करती कुछ नहीं हैं. उन्हें भाषणबाजी छोड़कर देश की सीमाओं को सुरक्षित करने पर ध्यान देना चाहिए. वह इजराइल से नफरत करती हैं. वह कट्टरपंथी सोच की हैं. कॉमरेड कमला के नेतृत्व में अमेरिका का कोई भविष्य नहीं होगा, वह तो हमें तीसरे विश्वयुद्ध की ओर ले जाएंगी.