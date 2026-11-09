हमले की कोशिश या कुछ और... व्हाइट हाउस के बाहर कार क्रैश, लगा लॉकडाउन, सीक्रेट एजेंट्स से भी भिड़ा आरोपी

अमेरिका की सत्ता के सबसे सुरक्षित ठिकाने व्हाइट हाउस के बाहर सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक कार तेजी से आकर साइनपोस्ट से टकरा गई. हादसे के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया और व्हाइट हाउस को कुछ समय के लिए लॉकडाउन करना पड़ा. उस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी व्हाइट हाउस परिसर के अंदर मौजूद थे.

वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के ठीक सामने स्थित लाफायेट स्क्वायर (Lafayette Square) में सोमवार सुबह यह घटना हुई. न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, एक सिल्वर रंग की सेडान कार स्क्वायर के उत्तरी हिस्से में बने पक्के क्षेत्र में जा घुसी और वहां लगे एक साइनपोस्ट से टकरा गई.

ड्राइवर ने सीक्रेट एजेंट के साथ की हाथापाई

प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में देखा गया कि टक्कर के बाद कार से धुआं निकल रहा था. इसी बीच चालक वाहन से बाहर निकला और मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों के साथ उसकी झड़प हो गई. बताया गया कि चालक की अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों और नेशनल गार्ड के जवानों के साथ हाथापाई हुई.

घटना सुबह करीब 10 बजे हुई. इसके तुरंत बाद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने व्हाइट हाउस प्रेस कॉर्प्स के सदस्यों को अंदर जाने और वहीं रहने का निर्देश दिया. सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर लिया और एहतियातन व्हाइट हाउस परिसर को अस्थायी रूप से लॉकडाउन कर दिया गया.

कुछ देर की कार्रवाई के बाद चालक को हिरासत में ले लिया गया. हालांकि अधिकारियों ने अभी तक उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की है. यह भी साफ नहीं हो पाया है कि कार के साइनपोस्ट से टकराने के पीछे क्या वजह थी और यह हादसा था या जानबूझकर की गई कार्रवाई.

आवाजाही पर फिलहाल प्रतिबंध

लाफायेट स्क्वायर व्हाइट हाउस के सामने स्थित एक प्रमुख सार्वजनिक स्थान है और सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है. इसी वजह से घटना के बाद आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई तथा आवाजाही पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए.

फिलहाल यह भी स्पष्ट नहीं है कि इस घटना में कोई घायल हुआ है या नहीं. अधिकारियों की जांच जारी है और मामले से जुड़ी अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

पहले भी कई बार सुरक्षा में सेंध

हाल के सालों में व्हाइट हाउस की सुरक्षा को लेकर कई घटनाएं सामने आई हैं. जुलाई 2024 में एक व्यक्ति ने व्हाइट हाउस के पास सुरक्षा घेरे के बाहर संदिग्ध बैग फेंक दिया था, जिसके बाद इलाके को कुछ समय के लिए बंद कर जांच की गई थी. इससे पहले जनवरी 2023 में एक व्यक्ति किराए के ट्रक को व्हाइट हाउस के निकट सुरक्षा बैरियर से टकरा ले गया था.

जांच में पता चला कि चालक ने जानबूझकर ऐसा किया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. मई 2023 में भी एक ट्रक व्हाइट हाउस के पास बैरियर से टकराया था, जिससे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई थीं. इन घटनाओं के अलावा कई बार ड्रोन घुसपैठ, संदिग्ध पैकेट और अनधिकृत रूप से सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिशों के चलते व्हाइट हाउस परिसर और आसपास के इलाकों में अस्थायी लॉकडाउन लगाना पड़ा है.

इस साल मई महीने में भी नसीरे बेस्ट नाम के एक शख्स ने व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी की थी. तब 17वीं स्ट्रीट और पेंसिलवेनिया एवेन्यू के पास एक व्यक्ति ने अपने बैग से हथियार निकाला और फायरिंग शुरू कर दी. सीक्रेट सर्विस पुलिस ने जवाबी फायर किया और संदिग्ध को गोली लगी. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. इस गोलीबारी में एक राहगीर को भी गोली भी लगी थी.

यह भी पढ़ें: अमेरिकी कंपनी के सीईओ का हुआ हनीट्रैप: चीन ने किया इनकार; जानिए हाईप्रोफाइल केस की हर परत