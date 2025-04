कनाडा में फेस्टिवल के दौरान एसयूवी ने भीड़ को टक्कर मारी, कई लोगों की मौत

कनाडा के वैंकूवर शहर में आयोजित लैपू लैपू फिलिपिनो फेस्टिवल के दौरान भीषण हादसा हो गया. फेस्टिवल के दौरान एक तेज रफ्तार एसयूवी ने भीड़ को टक्कर मार दी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. वैंकूवर पुलिस विभाग (वीपीडी) के अनुसार, भारतीय समयानुसार यह घटना रविवार को हुई. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह घटना (कनाडा समयानुसार) शनिवार रात 8 बजे के बाद कूवर के ईस्ट 41वीं एवेन्यू और फ्रेजर स्ट्रीट के पास हुई. पुलिस ने एसयूवी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है. यहां लैपू लैपू 'डे ब्लॉक पार्टी' मनाई जा रही थी, जो फिलीपींस के प्रथम राष्ट्रीय नायक के सम्मान में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है.

वैंकूवर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, "आज (शनिवार) रात 8 बजे के बाद ई. 41वें एवेन्यू और फ्रेजर के पास एक स्ट्रीट फेस्टिवल में ड्राइवर ने भीड़ में एसयूवी घुसा दी. इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है. आगे की जांच की जा रही है." घटना के तुरंत बाद घटनास्थल से कई भयावह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. वीडियो में कई पीड़ित जमीन पर पड़े हुए दिखाई दे रहे थे, जिनमें से कुछ मृत या गंभीर रूप से घायल हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार ने उन्हें तब टक्कर मारी जब वे सड़क पर पैदल चल रहे थे.

Initial reports of several killed and over a dozen injured, after an SUV plowed into a closed-off street filled with people celebrating the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada. pic.twitter.com/cLQQPfOMCq