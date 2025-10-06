माउंट एवरेस्ट पर बर्फीले तूफान में बचाए गए 350 लोग, 200 की सांसें अब तक अटकीं 

चीन के स्थानीय अधिकारियों ने सोमवार को बताया है कि वीकएंड पर आए एक खतरनाक बर्फीले तूफान के बाद माउंट एवरेस्ट की तिब्बती ढलानों पर एक पर्वतारोही की मौत हो गई है जबकि कम से कम 200 लोग अभी भी फंसे हुए हैं. उन्होंने बताया कि बर्फीले तूफान में फंसे लगभग 350 लोगों को अब तक बचा लिया गया है. सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि 41 साल के एक हाइकर की हाइपोथर्मिया और ज्‍यादा ऊंचाई से जुड़ी बीमारी की वजह से मौत हो गई है.

200 लोगों से कॉन्‍टैक्‍ट

एजेंसी ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के शिगाजे शहर के डिंगरी काउंटी में भारी बर्फबारी के कारण फंसे कुल 350 पैदल यात्री रविवार रात तक सुरक्षित रूप से मीटिंग प्‍वाइंट पर पहुंच गए थे. डिंगरी इंटीग्रेटेड मीडिया सेंटर की तरफ से बताया गया है कि 200 से ज्‍यादा लोगों से भी कॉन्‍टैक्‍ट हो गया है. ये सभी लोग काउंटी की तरफ से मुहैया कराई गई मूदद से क्यूडेंग टाउन स्थित मिलन स्थल की ओर बढ़ रहे हैं. शनिवार शाम को डिंगरी में भारी बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे क्यूडेंग टाउन के पास पहाड़ी रास्तों पर पैदल यात्री प्रभावित हुए.

ढलान पर फंसे थे सभी

काउंटी सरकार ने प्रभावित क्षेत्र में कम्‍युनिकेशन और रेस्‍क्‍यू के को-ऑर्डिनेशन के लिए इमरजेंसी टीमों को तैनात किया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि क्यूडेंग टाउन पहुंचे सभी पैदल यात्रियों को उचित आवास और भोजन और मेडिकल सुविधा उपलब्‍ध कराई है. रिपोर्ट के अनुसार सभी अच्छी स्थिति में हैं और उनमें से कुछ पहले ही अपने घर की यात्रा पर निकल चुके हैं.

बीबीसी की एक रिपोर्ट में रविवार को कहा गया कि कर्मा घाटी में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ढलानों पर 1,000 से अधिक पैदल यात्री फंसे हुए हैं. फंसे हुए पर्वतारोहियों की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रविवार को इस दुर्गम इलाके में गरज और तेज हवाओं ने तबाही मचाई और लगातार बर्फबारी के कारण उस जगह तक पहुंचने वाले रास्ते दब गए.

छुट्टियों के लिए गए थे तिब्‍बत

चीन के दक्षिणी शहर शेन्जेन की एक महिला, जिसके पति तिब्बती पहाड़ों में ट्रेकिंग के लिए गए थे, ने बताया कि उसे उनके पति का सैटेलाइट कॉल आया जिसमें मदद मांगी गई थी. उनका समूह कर्मा घाटी के ओगा कैंपसाइट में भारी बर्फ में फंसा हुआ था. नाम न बताने की शर्त पर, उस महिला ने तुरंत स्थानीय काउंटी पुलिस को फ़ोन किया, जिसने उसे बताया कि कुछ पर्वतारोही पहले ही उनसे संपर्क कर चुके हैं और वे बचाव दल भेज रहे हैं. लेकिन बचावकर्मियों के लिए भी यह आसान नहीं है. उन्हें रास्ता बनाने के लिए बर्फ हटानी पड़ती है. स्थानीय ग्रामीणों और गाइडों को भी मदद के लिए बुलाया गया है. चीन में नेशनल डे और मध्य-शरद उत्सव मनाने के लिए 1 अक्टूबर से आठ दिनों की छुट्टी है. हजोरों लोग इन छुट्टियों को मनाने के लिए तिब्बत गए हुए हैं.