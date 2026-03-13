विज्ञापन
धमाकों की आवाजें, धुएं का गुबार... दुबई में ईरान का हमला

संयुक्‍त अरब अमीरात के दुबई पर एक बार फिर ईरान ने अपनी मिसाइलों से हमला बोला है. दुबई का सेंट्रल इलाका धमाकों से गूंज उठा. हमले के बाद धुएं का गुबार उठता देखा गया है. 

  • ईरान लगातार दुबई को निशाना बना रहा है. शुक्रवार को एक बार फिर ईरान ने दुबई को निशाना बनाया.
  • दुबई का सेंट्रल इलाका धमाकों से गूंज उठा. साथ ही इलाके से धुएं का गुबार उठता देखा गया है.
  • दुबई मीडिया ऑफिस ने बताया कि इंटरसेप्‍शन के दौरान गिरे मलबे से एक इमारत को मामूली नुकसान हुआ है.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

ईरान और इजरायल का युद्ध हर गुजरते वक्‍त के साथ तेज होता जा रहा है. ईरान, इजरायल के साथ ही मिडिल ईस्‍ट के देशों को लगातार निशाना बना रहा है. खासतौर पर संयुक्‍त अरब अमीरात के दुबई पर एक बार फिर ईरान ने हमला बोला है. इसके बाद दुबई का सेंट्रल इलाका धमाकों से गूंज उठा. हमले के बाद इलाके से धुएं का गुबार उठता देखा गया है.  

न्‍यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक, शुक्रवार को दुबई में भीषण धमाके सुने गए. इसके कारण इमारतें हिल उठी और मिडिल ईस्‍ट के इस फाइनेंशियल हब के एक केंद्रीय इलाके में धुएं का एक बड़ा गुबार देखने को मिला. 

किसी के घायल होने की खबर नहीं: दुबई मीडिया ऑफिस

दुबई मीडिया ऑफिस ने बताया कि इंटरसेप्‍शन के दौरान गिरे मलबे के कारण मध्य दुबई में एक इमारत के बाहरी हिस्से को मामूली नुकसान हुआ है. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस दौरान कोई भी घायल नहीं हुआ है.  

एक्‍स पर एक पोस्ट में लिखा, "अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सफल इंटरसेप्‍शन के दौरान गिरे मलबे के कारण मध्य दुबई में एक इमारत के बाहरी हिस्से में मामूली नुकसान हुआ है. किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है."

शेख जायद रोड की ओर से सुने गए सायरन

एएफपी संवाददाता ने इमारत को हिलते हुए महसूस किया और एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई. साथ ही शहर की मुख्य सड़क शेख जायद रोड की ओर से सायरन की आवाजें भी सुनी गई.  

दुबई को लगातार निशाना बना रहा ईरान

इससे पहले, ईरान द्वारा आर्थिक संस्थानों पर हमला करने की धमकी के बाद गुरुवार को दुबई के वित्तीय जिले के पास एक ड्रोन गिर गया, जिसके चलते कुछ कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. 

मिडिल ईस्‍ट में छिड़े युद्ध के दौरान संयुक्त अरब अमीरात ईरान के लगातार हमलों का शिकार रहा है. दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक दुबई के एयरपोर्ट सहित बंदरगाह और पाम जुमेराह सहित लग्‍जरी रियल एस्‍टेट को बार-बार निशाना बनाया गया है. 

