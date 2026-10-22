Airbnb वाले अब गेस्ट को बर्तन धोने, कूड़ा फेंकने या चादर बदलने को नहीं कह सकते, कंपनी ने बदल दिए नियम

अगर आप भी किसी वेकेशन पर Airbnb बुक करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है. Airbnb ने अपने नियमों में बदलाव किया है और अब अपने घर, अपार्टमेंट, विला या कमरों को Airbnb पर देने वाले होस्ट अपने मेहमानों से बिस्तर की चादरें हटाने या बर्तन धोने के लिए नहीं कह सकेंगे. Airbnb ने कहा है उसने अपनी ग्लोबल पॉलिसी में बदलाव किया है यानी यह भारत समेत पूरी दुनिया में लागू होंगे. ये बदलाव 20 नवंबर से प्रभावी होंगे और मेहमानों पर थोपे जाने वाले कामों को सीमित कर देंगे.

बार-बार शिकायत कर रहे थे गेस्ट

Airbnb को लंबे समय से गेस्ट की ओर से शिकायतें मिल रही थीं कि उन्हें अलग से हजारों रुपए तक की क्लीनिंग फीस भी देनी पड़ती है, और इसके बावजूद उन्हें अपने होस्ट के लिए कई तरह के काम भी करने पड़ते हैं. अप्रैल 2025 से, मेहमानों को क्लीनिंग फीस अलग से नहीं दिखाई जाती है. इसके बजाय, होस्ट को यह विकल्प दिया गया है कि वे सफाई के खर्च को प्रॉपर्टी में ठहरने की कुल कीमत में ही शामिल कर लें.

अब Airbnb का कहना है कि जिन मेहमानों को क्लीनिंग फीस देना पड़ता है, उनसे ऐसे काम करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए जो आमतौर पर सफाई कर्मचारी करते हैं- जैसे कि बर्तन धोना या बिस्तर से चादरें हटाना. ये नए नियम इस प्लेटफॉर्म पर 20 नवंबर या उसके बाद की गई सभी बुकिंग पर लागू होंगे.

कंपनी ने क्या कहा?

इस हफ्ते अपनी वेबसाइट पर जारी कम्युनिटी पॉलिसी अपडेट में, Airbnb ने कहा कि अब होस्ट्स आमतौर पर मेहमानों से ऐसे काम करने के लिए नहीं कह सकते, जिनमें काफी मेहनत या समय लगता हो, या जो आमतौर पर किसी सफाई कर्मचारी (क्लीनर) द्वारा किए जाते हैं. कंपनी ने बताया है कि ऐसे कामों में बिस्तर से चादरें हटाना, कचरे को बाहर कहीं फेंकना, और बर्तन धोकर अपनी जगह पर रखना शामिल है.

अपडेट की गई गाइडलाइंस के अनुसार, होस्ट्स अब घर के सात हाउस रूल्स तय कर सकते हैं, जिन्हें बुकिंग के समय पूरी तरह से दिखाया जाना चाहिए. इसके अलावा, वे कुछ अन्य “उचित” अनुरोध भी जोड़ सकते हैं. हाउस रूल्स में चेक-इन और चेक-आउट का समय, प्रॉपर्टी पर रुकने वाले मेहमानों की संख्या की सीमा, स्मोकिंग से जुड़े नियम, शांत रहने का समय (क्वाइट आवर्स), और पालतू जानवरों (पेट्स) को लाने की अनुमति है या नहीं, जैसे नियम शामिल हो सकते हैं.

“उचित” अनुरोध इस बात पर निर्भर करते हैं कि वहां के स्थानीय हालात क्या हैं. उदाहरण के लिए, पानी की कमी वाले इलाकों में मेहमानों से शॉवर लेने का समय सीमित रखने के लिए कहना, या कचरे को जानवरों से सुरक्षित कंटेनर में डालने के लिए कहना एक उचित अनुरोध हो सकता है.

नई गाइडलाइंस के तहत, मेहमानों से बर्तन धोने और उन्हें उनकी जगह पर रखने के लिए तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन होस्ट्स उनसे इस्तेमाल किए गए बर्तनों को सिंक में रखने के लिए कह सकते हैं.

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