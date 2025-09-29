विज्ञापन
हरिद्वार: मंगेतर से बात करते हुए युवक ने वीडियो कॉल पर की आत्महत्या, मामले में जांच में जुटी पुलिस

टीबड़ी का रहने वाला 28 साल का नवीन अपने दोस्त के कमरे पर रहकर नौकरी की तैयारी कर रहा था. नवीन की शादी एक लड़की से तय हो चुकी थी. रविवार को वह अपनी मंगेतर से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था.

  • हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली इलाके में एक युवक ने वीडियो कॉल के दौरान आत्महत्या कर ली
  • 28 वर्षीय नवीन बीएचईएल सेक्टर 1 में अपने दोस्त के कमरे पर रहकर नौकरी की तैयारी कर रहा था
  • युवक ने पंखे से लटककर अपनी मंगेतर से बात करते वक्त अचानक आत्महत्या का खौफनाक कदम उठाया
हरिद्वार:

उत्तराखंड के हरिद्वार में एक युवक ने अपनी मंगेतर से वीडियो कॉल पर बात करते वक्त खौफनाक कदम उठाते हुए आत्महत्या कर ली. जानकारी के मुताबिक युवक ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली. यह मामला रानीपुर कोतवाली इलाके के बीएचईएल सेक्टर 1 का है. 

टीबड़ी का रहने वाला 28 साल का नवीन अपने दोस्त के कमरे पर रहकर नौकरी की तैयारी कर रहा था. नवीन की शादी एक लड़की से तय हो चुकी थी. रविवार को वह अपनी मंगेतर से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था. इस दौरान नवीन ने अचानक फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली.

सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है.

Haridwar Suicide Case, Man Hangs Self Video Call, Fiance Video Call Suicide
