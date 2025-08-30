सपा सांसद अफजाल अंसारी ने की मोहन भागवत की तारीफ, बोले- सभी को माननी चाहिए RSS चीफ की बात

Afzal Anjari on Mohan Bhagwat: समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत की तारीफ की है. अफजाल ने कहा कि RSS के तीन दिवसीय शिविर में मोहन भागवत का जो संबोधन आया है, उसको पढ़िए और मनन करिए. गाजीपुर सांसद ने कहा कि आरएसएस प्रमुख ने महसूस किया है कि आज देश को आपसी भाईचारे और एकता की जरूरत है. अंसारी ने कहा कि मोहन भागवन ने कहा कि नफरत का कारोबार बंद होना चाहिए.

'मंदिर-मस्जिद में शिवलिंग तलाशने से देश कमजोर होगा'

गाजीपुर सांसद ने आगे कहा कि हिन्दू धर्म का प्रतिनिधित्व करने करने में RSS से बड़ा कोई संगठन पूरे विश्व में नहीं है, उसका मुखिया कहता है कि आप हर मंदिर और मजार में शिवलिंग तलाश करेंगे तो ये देश कमजोर होगा. उन्होंने कहा जहां कमियां है वहां सुधार की जरूरत है, उन्होंने एकता और भाईचारे की बात की है.

'दूसरे धर्मगुरुओं को भी भागवत की पॉजिटिव बातों का स्वागत करना चाहिए'

अफजाल ने कहा दूसरे धर्मगुरुओं को भी उनके वक्तव्य की पॉजिटिव बातों का वेलकम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस्लाम आज नहीं आ गया, इस्लाम धर्म बहुत पहले से भारत में है. उन्होंने सारी बातें साफ कर दी है. अफजाल अंसारी शनिवार को गाजीपुर के राइफल क्लब में बिजली विभाग के विभागीय अधिकारियों संग बैठक करने पहुंचे थे.

मैं भागवत की बातों को स्वागत करता हूंः अफजाल अंसारी

सपा सांसद ने आगे कहा कि मैं मोहन भागवत की बातों का स्वागत करता हूं. दूसरे धर्मगुरुओं को भी उनके वक्तव्य की पॉजिटिव बातों का स्वागत करना चाहिए. मालूम हो कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में तीन दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया था.

संघ के 100 साल होने पर मोहन भागवत ने दिया था संबोधन

इस शिविर के अंतिम दिन मोहन भागवत ने प्रेस कॉफ्रेंस में पत्रकारों से खुलकर बात की थी. उन्होंने हिंदू-मुस्लिम, भारत की राजनीति में संघ का दखल, नई शिक्षा नीति, जनसंख्या सहित अन्य मुद्दों पर खुलकर बात की थी. मोहन भागवत की कही बातों का समाजवादी पार्टी के सांसद ने स्वागत किया है.

