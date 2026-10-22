शिवा की मौत कैसे हुई, 9 की शाम क्या हुआ.. श्रद्धा से पूछताछ के लिए पुलिस के सवाल तैयार

लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में फरार चल रही मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे की गिरफ्तारी के बाद जांच अब निर्णायक दौर में पहुंच रही है. उत्तर प्रदेश एसटीएफ (UP STF) और लखनऊ पुलिस (Lucknow Police) की संयुक्त कार्रवाई में नागपुर से गिरफ्तार श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को लखनऊ लाया जा रहा है. हजरतगंज थाने में दर्ज हत्या के मामले में पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर मौत की असल वजह, फरारी के दौरान मिली मदद और मामले से जुड़े अन्य अहम सवालों के जवाब तलाशने की तैयारी में है.

श्रद्धा दुबे से पूछताछ में पुलिस के 10 बड़े सवाल; जिनके जवाब तलाशेगी जांच एजेंसियां