चंदा चोर मिले तो ओम शांति नहीं, ओम क्रांति कहिए... राममंदिर विवाद पर भड़के संत ने जानें क्या-क्या कह दिया

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर संतों का गुस्सा भी चरम पर है. अयोध्या के संत इस मामले को लेकर काफी आक्रोशित हैं और मामले में दूध का दूध और पानी का पानी की मांग कर रहे हैं. एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में अयोध्या में संत करपात्री जी महाराज ने कहा कि मामले की पूरी जांच हो रही है और इससे कोई बच नहीं पाएगा. चाहे वो चंपत राय हों या फिर गोविंद गिरी या फिर अनिल मिश्रा. उन्होंने कहा कि यदि कोई चंदा चोर मिल जाए तो ओम शांति, ओम शांति मत कहिए बल्कि ओम क्रांति, ओम क्रांति कहिए. चंदा चोरी से खासे नाराज नजर रहे करपात्री महाराज ने कहा कि जो भी चंदा जोर है उसे सजा मिलनी चाहिए.

'जांच में पकड़े जाएंगे तो चंपत भी नहीं बचेंगे'

महाराज ने कहा कि हर मामले की जांच चल रही है. अगर साबित हुए तो चंपत राय बिल्कुल नहीं बच पाएंगे. गोविंद गिरी हों या अनिल मिश्रा कोई नहीं बच पाएगा. ये जांच का विषय है. उन्होंने कहा कि जिस दिन सबूत मिल जाएगा उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा. करपात्री महाराज ने कहा कि हमने साधु-संतों से कहा है कि आप घर में बैठिए और पूजा-पाठ करिए. वहीं ओम शांति, ओम शांति कहिए. काफी नाराज नजर आ रहे करपात्री महाराज ने कहा कि अगर रास्ते में कोई चंदा चोर मिल जाए तो उसके खिलाफ ओम क्रांति करिए.

एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेकर चलिए- करपात्री महाराज

महाराज ने कहा कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेकर चलिए. कोई चंदा चोर मिल जाए तो उसको सजा दीजिए. उन्होंने कहा कि जहां आप खड़ें हैं न ये आज बना हुआ था. पहले नहीं बना था. सरयू जी का घाट ये देखो यहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां. हनुमानगढ़ी का मैदान ये देखों वहीं चली थीं गोलियां मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां. महाराज ने कहा कि हमलोगों ने त्याग और तपस्या की है. चाहे चंपत राय हों या गोविंद गिरी या गोपाल जी. कोई नहीं बचेगा. गोपाल जी पर खासे नाराज नजर आ रहे महाराज ने कहा कि गोपाल काफी निर्लज्ज हैं ये वही गोपाल हैं जिन्होंने रामलला में चरणामृत बंद करवा दिया था.

सीएम योगी पर पूरा भरोसा

एक अन्य संत ने कहा कि राम मंदिर आस्था का केंद्र है. लेकिन दुर्भाग्य से एक ऐसी घटना हो गई है जो समस्त सनातनी और राम भक्तों का दिल तोड़ रहा है. उन्होंने भरोसा जताया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे.

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