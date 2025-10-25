विज्ञापन
जमीन की मेढ़ को लेकर हुआ ऐसा झगड़ा कि लहरा गई राइफलें...मुरादाबाद के गांव में तैनात पुलिस 

मौके पर लोग खुलेआम हथियार लहराते नजर आए, और पूरा मामला किसी फिल्मी सीन जैसा हो गया. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

  • मुरादाबाद के कुंदरकी थाना इलाके के ढकिया जुम्मा गांव में जमीन की मेढ़ को लेकर दो पक्षों में हिंसक झगड़ा हुआ.
  • झगड़े में लाठी-डंडे और गोली चलने की खबर है, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं.
  • घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की.
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हिंसा की खबरें हैं. बताया जा रहा है कि यहां के कुंदरकी थाना इलाके के ढकिया जुम्मा गांव में जमीन की मेढ़ को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त झगड़ा हो गया.  बात इतनी बढ़ी कि लाठी-डंडे चले और गोली चलने की भी खबर है. इस भिड़ंत में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. 

खुलेआम लहराए हथियार 

मौके पर लोग खुलेआम हथियार लहराते नजर आए, और पूरा मामला किसी फिल्मी सीन जैसा हो गया. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला करते और गोली चलाते दिख रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाल लिया. फिलहाल दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है और वीडियो की जांच के आदेश दिए गए हैं. गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है. 

