"इसने मेरा रेप किया..." मथुरा में बीच सड़क चीखने लगी लड़की, बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ी

उत्तर प्रदेश के मथुरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की सड़क पर जमकर हंगामा कर रही है. वह चीख-चीख कर कह रही है कि इस महाराज ने मेरा बलात्कार किया है. लड़की बदहवास हालत में चीख रही है और उसकी मां उसे संभालती और समझाती नजर आ रही है. मामला मथुरा के थाना जैत इलाके का बताया जा रहा है.

लड़की ने बीच सड़क लगाया रेप का आरोप

वहां मौजूद भीड़ इस पूरी घटना को तमाशबीन बनी देख रही है. बीच सड़क तमाशा कर ही लड़की की मां उसे वहां से ले जाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है. लेकिन लड़की जाने को तैयार ही नहीं. इतना ही नहीं लड़की इस कदर बेकाबू हो जती है कि वह सड़क पर लेट जाती है. तभी लड़की की मां पुलिस बुलाने की बात कहती है. फ़िर दौड़ते हुए बाबा के भेष में एक शख्स आया. उसे देखते ही लड़की आग बबूला हो गई. उसने गाली देते हुए कहा क इसे दूर करो मुझसे, इसने मेरा रेप किया है. उसके आरोप सुनते ही वह वहां से भाग गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पुलिस कह रही मकान को लेकर विवाद की बात

वीडियो वायरल होते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई. उसने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है. कहा ये भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश की रहने वाली एक मां-बेटी का मकान को लेकर विवाद हो गया. इस विवाद में पीड़िता अपने साथ दुष्कर्म किये जाने का आरोप लगा रही है. हालांकि इन आरोपों की जांच चल रही है. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता के आरोपों की जांच जारी

सीओ सदर, मथुरा पीतम पाल सिंह ने कहा कि थाना जैंत में रेप के मामले में मिली सूचना के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. नामजद अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पूछताछ में यह भी पता चला है कि अभियुक्त ने पीड़िता की मां को अपना मकान दान पात्र के माध्यम से दिया. उस मकान पर 15 लाख का लोन चल रहा था. जिसका 10 लाख बकाया है. इस बात को लेकर अभियुक्त और पीड़िता की मां के बीच झगड़ा चल रहा है. पीड़िता और उसकी मां के लगाए आरोपों की जांच की जा रही है. पीड़िता का मेडिकल भी कराया जा रहा है.



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