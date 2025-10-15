सिपाही नशे में धुत, नशेड़ी साथी ने ले ली उसकी बंदूक और तान दी बच्ची के ऊपर, उसके बाद कांड हो गया 

यूपी के ललितपुर में नगर पालिका अध्यक्ष पद के उपचुनाव को लेकर एक पुलिस कर्मी की ड्यूटी सुभाषपुरा में लगाई गई थी,जहां सिपाही नशे में धुत्त अपने एक सिविलियन साथी के साथ ड्यूटी पर पहुंच गया. सिपाही ने मतदान केंद्र पर शराब के नशे में धुत्त अपने साथी को अपनी रायफल थमा दी जिसके बाद शराब के नशे में धुत्त युवक सरकारी बंदूक कभी मासूम बच्चों पर तानता दिखाई दिया तो कही बंदूक कंधे पर रखकर सड़कों पर घूम घूमकर रौब झाड़ता दिखाई दिया, जिसका वीडियो किसी ने वायरल कर दिया है.

शराबी युवक द्वारा मासूम बच्ची पर बंदूक तानकर उसे डराने का वीडियो सुभाषपुरा के मतदान केंद्र का है, जहां सिपाही और उसके शराबी साथी का ड्रामा देख मतदान करने आए मतदाता सहमे हुए दिखाई दिए. बताया गया है सिपाही की हरकतों को देख शहर कोतवाल ने सिपाही को शराबी साथी के साथ ही वहां से जाने के लिए कहा जिसके बाद सिपाही और उसका साथी शहर के मुख्य व्यस्त मार्ग पर बंदूक के साथ जमकर रौब झाड़ते दिखाई दिए.

बताया जा रहा है कि सिपाही और उसका साथी शराब के नशे में धुत्त थे कि रस्ते पर सही ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे. वहीं पुलिस के आलाधिकारियों ने इस बात की चिंता किए बगैर ही सिपाही को उसके साथी के साथ मतदान केंद्र से हटाकर वहां से जाने दिया लेकिन उससे उसकी रायफल जमा नहीं कराई न ही मौके पर ही कोई कार्रवाई की. जिसके बाद सरकारी बंदूक से ललितपुर की सड़कों पर सिपाही के साथ एक सिविलियन ने जमकर प्रदर्शन किया. गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ.

वीडियो वायरल होने के बाद एसपी मुहम्मद मुश्ताक ने सिपाही शराब के नशे में धुत्त सिपाही दिनेश अवस्थी को निलंबित करते हुए एडिश्नल एसपी विभागीय कार्रवाई और मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं. साथ ही दूसरे युवक का राजकुमार जो शराब का आदि है पुलिस उसपर भी कार्रवाई कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है.