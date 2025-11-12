विज्ञापन
कानपुर सेंट्रल पर चलती ट्रेन से उतरते युवक की 15 सेकंड में गई जान, घटना का वीडियो हो रहा वायरल

ब तक आसपास के लोग और रेलवे सुरक्षा बल के जवान कुछ समझ पाते और उसे बचाने के लिए दौड़ते, तब तक वह ट्रेन के साथ घिसटता हुआ पटरियों पर जा गिरा. RPF ने तुरंत ट्रेन को रुकवाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

कानपुर सेंट्रल पर चलती ट्रेन से उतरते युवक की 15 सेकंड में गई जान, घटना का वीडियो हो रहा वायरल
  • कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर युवक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरने से मौके पर ही मौत हो गई
  • युवक ने उल्टी दिशा में चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया था
  • घटना के दौरान युवक प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की संकरी जगह में गिर गया और गंभीर चोटें आईं
कानपुर:

कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर मंगलवार को चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास कर रहा एक युवक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. यह पूरी घटना किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

जानकारी के अनुसार यह हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उस समय हुआ जब चौरी चौरा एक्सप्रेस धीमी गति से स्टेशन पर रुक रही थी.  युवक ने उल्टी दिशा में चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसल गया. वह तुरंत प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की संकरी जगह में जा गिरा.

जब तक आसपास के लोग और रेलवे सुरक्षा बल के जवान कुछ समझ पाते और उसे बचाने के लिए दौड़ते, तब तक वह ट्रेन के साथ घिसटता हुआ पटरियों पर जा गिरा. RPF ने तुरंत ट्रेन को रुकवाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. युवक के चेहरे और शरीर पर गंभीर अंदरूनी चोटें लगने के कारण उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हालांकि, वायरल वीडियो में उसके चेहरे पर कोई बाहरी चोट का निशान स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है.

जीआरपी प्रभारी ओम नारायण सिंह ने बताया कि मृतक के पास से कोई टिकट या किसी भी तरह का पहचान पत्र बरामद नहीं हुआ है. जिससे उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और उसकी पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं. (अरुण अग्रवाल की रिपोर्ट)

Kanpur Central Train Accident, Youth Dies At Railway Station, Chauri Chaura Express Incident, Viral Train Video Kanpur
