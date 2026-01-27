वंदे मातरम नहीं बोलोगे तो भारत छोड़ो... तिरंगा यात्रा में वायरल हुआ हिंदू संगठन नेता का भड़काऊ Video

सोशल मीडिया पर हिंदू संगठन से जुड़े दक्ष चौधरी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह खुलेआम भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में दक्ष चौधरी कार पर सवार होकर हाथ में माइक लिए हुए 'वंदे मातरम' और 'भारत माता की जय' न बोलने वालों को अपशब्द कहते दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो में दक्ष चौधरी कहते सुनाई दे रहे हैं, 'मैं एक बार फिर साफ कह रहा हूं, जो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, अपना बोरिया-बिस्तर उठाओ और जहां जाना है वहां चले जाओ. भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा.' उनके इस बयान के दौरान आसपास मौजूद लोग भी नजर आ रहे हैं.

26 जनवरी की तिरंगा यात्रा का बताया जा रहा वीडियो

जानकारी के मुताबिक, यह वीडियो 26 जनवरी का है, जब किसान संगठन गजय द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई थी. इसी यात्रा में दक्ष चौधरी भी शामिल हुआ था. यात्रा के दौरान ही उसने माइक हाथ में लेकर यह विवादित बयान दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है.

सोशल मीडिया पर उठे सवाल

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कई यूजर्स इसे नफरत फैलाने वाला और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे राष्ट्रवाद के नाम पर दबाव बनाने की कोशिश करार दे रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है और प्रशासन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.