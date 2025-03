Video: ग्रेटर नोएडा में लगी ऐसी आग पूरे नोएडा के आसमान में दिखा धुएं का गुबार, जानिए हुआ क्या

Greater Noida Fire: नोएडा के हाईराइज बिल्डिंग्स में रहने वालों और दफ्तरों में काम करने वालों को अचानक आसमान में काले रंग के धुएं का गुबार दिखा. ये गुबार इतना बड़ा था कि अधिकतर लोग घबरा गए. सभी पता लगने लगे कि आखिर हुआ क्या? अचरज में भरे लोगों ने तुरंत गूगल पर सर्च करना शुरू किया तो पता चला कि ये आग ग्रेटर नोएडा के थाना ईकोटेक-3 क्षेत्र में कूलर बनाने वाली फैक्टरी में लगी है. इसी के आग के कारण आसमान में धुआं फैल गया और आसपास के लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी.

#WATCH | Noida, Uttar Pradesh: Fire broke out in a factory in Surajpur, Noida. Fire tenders are present at the spot.



More details awaited. pic.twitter.com/iQ1zV4FB3B