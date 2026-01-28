3.5 लाख दो, तब फाइल आगे बढ़ेगी... पेंशन के लिए रिश्वत मांग रहे रेलवे के दो कर्मचारी ऐसे पकड़े गए रंगे हाथ

पेंशन जारी करने के नाम पर रिश्वतखोरी का एक मामला लखनऊ से सामने आया है. सीबीआई कि एंटी करप्शन टीम ने लखनऊ में उत्तर रेलवे मुख्यालय के 2 अधिकारियों को 70 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है. अधिकारियों पर रेलवे में पेंशन जारी करने के नाम पर 3.50 लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है.

मांग रहे थे 3.50 लाख की रिश्वत

सीबीआई के मुताबिक, उत्तर रेलवे मुख्यालय के असिस्टेंट डिवीजनल फाइनेंस अफसर अक्षय श्रीवास्तव और आकाश त्यागी पर एक महिला की पेंशन जारी करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है. शिकायतकर्ता ने सीबीआई एंटी करप्शन को शिकायत की थी. आरोप है कि शिकायतकर्ता की चाची रानी गौतम की पेंशन की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर 3.50 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की गई है.

ऐसे पकड़े गए रंगे हाथ

सीबीआई ने शिकायतकर्ता के आरोप को अपनी प्राथमिक जांच में सही पाया. जिसके बाद आरोपियों के लिए जाल बुना गया. शिकायतकर्ता को अकाउंटेंट के पास भेजा गया. जैसे ही घूस की रकम अकाउंटेंट आकाश ने ली सीबीआई की एंटी करप्शन ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. आकाश से पूछताछ के बाद असिस्टेंट डिवीजनल फाइनेंस अफसर अक्षय श्रीवास्तव को सीबीआई ने गिरफ्तार किया.

दोनों के फ्लैट पर सीबीआई की छापेमारी

सीबीआई ने देर रात गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों के फ्लैट पर काफी देर तक छापमारी भी की और कई दस्तावेज जब्त किए हैं, जिसकी जांच की जा रही है. सीबीआई को पेंशन और अन्य कई वित्तीय अनियमितता के सबूत मिलने की आशंका है.