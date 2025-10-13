विज्ञापन
यूपी में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद, बेचने वाले से विधायक पास वाली गाड़ी भी मिली

देवीपाटन मंडल के सहायक औषधि युक्त मुकेश जैन की टीम ने छापेमारी कर प्रतिबंधित कोडिंन युक्त सिरप और दर्द निवारक कैप्सूल बरामद किया है. बरामद किए गए प्रतिबंधित दावों की कीमत लाखों में बताई जा रही है.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)
  • बहराइच में औषधि विभाग ने प्रतिबंधित कोडिन युक्त कफ सिरप और दर्द निवारक कैप्सूल बरामद किए हैं
  • बरामद दवाओं की कीमत लाखों में बताई जा रही है और जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं
  • निरीक्षण में एक गाड़ी मिली है जिस पर लखनऊ सचिवालय का पास लगा हुआ था, उसकी भी जांच चल रही है
बहराइच:

यूपी के बहराइच में औषधि विभाग ने प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया है. खास बात ये है कि जिस व्यक्ति के पास से से ये सिरप बरामद हुआ है, उसके पास से बरामद गाड़ी पर लखनऊ सचियावलय से जारी विधायक का पास लगा हुआ है. औषधि विभाग प्रतिबंधित दवाओं के साथ गाड़ी के बारे में जांच शुरू कर रहा है कि आखिर गाड़ी किसकी है.

देवीपाटन मंडल के सहायक औषधि युक्त मुकेश जैन की टीम ने छापेमारी कर प्रतिबंधित कोडिंन युक्त सिरप और दर्द निवारक कैप्सूल बरामद किया है. बरामद किए गए प्रतिबंधित दावों की कीमत लाखों में बताई जा रही है.

छापेमारी करने पहुंचे सहायक औषधि आयुक्त मुकेश जैन ने बताया कि कई जगह से यह शिकायत मिल रही थी कि कोडिंन युक्त सिरप की सप्लाई बड़े पैमाने पर की जा रही है. ऐसे में बहराइच के दरगाह इलाके व कोतवाली नगर में जब छापेमारी की गई तो एक घर से बड़ी मात्रा में सिरप और प्रतिबंधित दर्द निवारक गोलियों के पैकेट भी बरामद किए गये हैं. उन्होंने ये बताया कि रॉयल फार्मा द्वारा इस तरह की सिरप को बेचने का काम किया जा रहा था. फिलहाल सभी सिरप और दवाओं को जब्त कर लिया गया है और सैंपल को जांच के लिए भेजा जा रहा है. 

मुकेश जैन ने यह भी बताया कि दवा विक्रेता के पास से एक गाड़ी बरामद हुई है, जिसके ऊपर सचिवालय का पास भी लगा हुआ था. यह गाड़ी लखनऊ नंबर की है. उन्होंने कहा कि दवा के सैंपल की जांच की जाएगी. सचिवालय का पास कैसे जारी हुआ, इसकी भी जांच कराई जाएगी. फिलहाल दवा विक्रेता को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

