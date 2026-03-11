मिडिल ईस्ट की जंग से भारत में LPG की किल्लत? अयोध्या की 'राम रसोई' में भी नहीं बना खाना

मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की आंच अब दुनियाभर में फैलने लगी है. भारत भी इससे अछूता नहीं है. अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है. यहां से गुजरने वाले रास्तों पर हमले किए जा रहे हैं. इससे दुनियाभर में कच्चे तेल और गैस को लेकर संकट खड़ा हो गया है. भारत में भी LPG सिलेंडर को लेकर डर में हैं. LPG के संकट के कारण कई रेस्टोरेंट ने अपना मेनू कम कर दिया है या फिर होटल ही बंद कर दिया है. इसी बीच अयोध्या में 'राम रसोई' को बंद कर दिया गया है.

अयोध्या में राम मंदिर के पास अमावा मंदिर मैनेजमेंट राम रसोई चलाता है. इसके बाहर आज नोटिस लगाया गया था, जिसमें कहा गया था कि गैस की किल्लत के कारण आज खाना नहीं बना.

राम रसोई के बाहर चस्पा नोटिस में लिखा था, 'अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध तनावपूर्ण के कारण देश में रसोई गैस की किल्लत के कारण आपातकालीन स्थिति में आज की राम रसोई स्थगित की जाती है.'

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: Amawa Temple Management puts up a notice that "today's Ram Rasoi is postponed due to an emergency situation" due to the "shortage of cooking gas in the country."



Visuals from 'Ram Rasoi' as only a few people are seen here. pic.twitter.com/wmXtij1cRA — ANI (@ANI) March 11, 2026

अखिलेश यादव ने साधा निशाना

इसे लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से अयोध्या में राम रसोई और प्रसाद की सनातनी परंपरा भी टूट रही है. बीजेपी की सनातन विरोधी सोच यहां तक पहुंच जाएगी, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था.'

सरकार ने कहा- पैनिक बाइंग की जरूरत नहीं

ईरान में चल रही जंग के बीच LPG की किल्लत की खबरें फैलने लगी हैं. लोग लाइनों में लग-लगकर गैस सिलेंडर ले रहे हैं. इस संकट के बीच सरकार का कहना है कि पैनिक बुकिंग या पैनिक बाइंग की जरूरत नहीं है. ढाई दिन का नॉर्मल डिलीवरी साइकिल बनाए रखा जा रहा है.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बुधवार को कहा कि भारत की क्रूड ऑयल सप्लाई सुरक्षित है. उन्होंने कहा कि क्रूड ऑयल दूसरे रूट्स से लिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि LPG प्रोडक्शन में 25% की बढ़ोतरी हुई है.

उन्होंने कहा कि LPG सिलेंडर की पैनिक बुकिंग की कोई जरूरत नहीं है और भरोसा दिलाया कि नॉर्मल डिलीवरी साइकिल ढाई दिन का ही रहेगा. उन्होंने कहा कि 'गलत जानकारी की वजह से कुछ लोग पैनिक बुकिंग और जमाखोरी कर रहे हैं. मैं बताना चाहती हूं कि घरेलू LPG के लिए हमारा नॉर्मल डिलीवरी साइकिल लगभग ढाई दिन रहता है, इसलिए मैं अनुरोध करती हीं कि सिलेंडर जल्दी बुक करने की कोई जरूरत नहीं है.'

मिनिस्ट्री के मुताबिक, राज्य सरकारों से फ्यूल की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए बचाव के कदम उठाने को कहा गया है.