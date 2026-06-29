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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी: चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से होंगे सवाल, पुलिस देने जा रही नोटिस

अयोध्या राम मंदिर की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, नए खुलासे हो रहे हैं. अब पुलिस श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े रहे चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ करने की तैयारी है.

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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी: चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से होंगे सवाल, पुलिस देने जा रही नोटिस
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुडे रहे चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव से होगी पूछताछ.

अयोध्या: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा से सवाल जवाब होंगे. अयोध्या पुलिस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय, पूर्व ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव को नोटिस देने की तैयारी कर ली है. जल्द ही, पूछताछ के लिए तीनों को नोटिस दिया जा सकता है. चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस तीनों के बयान दर्ज करेगी, जिससे साफ होगा कि मामले में इनकी क्या भूमिका रही. इसके अलावा, पुलिस ट्रस्ट से जुड़े कई अन्य लोगों, चढ़वा गिनने वालों, रकम बैंक तक ले जाने वालों, बैंक कर्मियों और सुरक्षा गार्डों से भी पूछताछ करेगी. सूत्रों के अनुसार, मामले की जांच कर रही पुलिस टीम का मानना है कि चंपत राय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव, डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव ट्रस्ट में रहे हैं. ऐसे में चढ़ावा चोरी मामले में इनके पास अहम जानकारी हो सकती है. 

एक साथ 10 जगह अयोध्या पुलिस का छापा, पूछताछ जारी

बता दें कि इससे पहले रविवार 28 जून को अयोध्या पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 10 जगहों पर छापेमारी की थी. पुलिस की यह कार्रवाई करीब 8 घंटे चली थी. छापेमारी के बाद पुलिस ने कई आरोपियों के परिवार के सदस्यों को डिटेन किया था, जिनसे पूछताछ की जा रही है. 

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छापेमारी में पुलिस को क्या क्या मिला?

छापामार कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नगदी, गहने, जमीनों की रजिस्ट्री, एग्रीमेंट, बैंक की पासबुक और ज्वेलरी के बिल बड़ी मात्रा में बरामद किए थे. पुलिस मामले में शामिल आरोपियों, उनके परिवार और उनके करीबियों से जुड़ी संपत्तियों का रिकॉर्ड खंगाल रही है. कहां जा रहा है कि आरोपियों ने चढ़ावा चोरी के पैसे से अपने करीबियों के नाम से संपत्ति बनाई है.

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चढ़ावा चोरी मामले में कौन-कौन गिरफ्तार?

  • रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव- दान पात्र की देखरेख का जिम्मा  
  • मनीष यादव- चढावे की गिनती करना
  • अनुकल्प मिश्रा- चढ़ावे की रकम छिपाने का आरोप 
  • लवकुश मिश्रा- चढ़ावे की गिनती करने वाली टीम में शामिल 
  • अविनाश शुक्ला- चढ़ावे के रुपये को कक्ष तक लाना गिनती करना
  • सुभाष श्रीवास्तव- कैश काउंटिंग के स्टाफ के प्रभारी 
  • करुणेश पांडेय- चढ़ावे की रकम को कक्ष तक लाना, गिनती करना  
  • रमाशंकर मिश्र- दानपात्रों को गणना कक्ष तक लाना, निगरानी करना 
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