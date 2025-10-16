आगरा में बच्ची से गैंगरेप के बाद हत्या मामले में कोर्ट का फैसला, दोनों दोषियों को फांसी की सजा 

- आगरा में 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दो दोषियों को फांसी की सजा दी गई है
- विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया है
- 2024 में हुई घटना में आरोपितों ने बच्ची का गैंगरेप कर उसकी हत्या की थी
यूपी के आगरा में 5 साल की बच्चियों से दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने दो आरोपितों को दोषी माना. कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई है. 2024 के में हुई इस घटना में दो लड़कों ने एक बच्ची की गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी थी.
दोषियों ने इसके बाद पीड़ित के पिता को फोन कर फिरौती भी मांगी थी. पीड़ित पिता ने बाह थाने में केस दर्ज कराया था. 18 महीने बाद आए इस फैसले में कोर्ट ने दोनों दोषियों को दोषी माना. आगरा में वर्षों बाद किसी अपराधी को फांसी की सजा दी गई है. जज का फैसला सुनकर कोर्ट में ही रोने लगे बलात्कारी. हाथ जोड़ कर मांगने लगे माफी.
कोर्ट के बाहर वकीलों और वादियों की भीड़ को देखते हुए अदालत की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई थी. दोषियों ने 2024 में नाबालिग बच्ची के साथ वहशीपन की हद कर दी थी. जिसके बाद कोर्ट ने इसे दुर्लभ से दुर्लभतम अपराध मानते हुए दोषियों को फांसी की सजा सुनाई.
