हेलीकॉप्टर से विदा की बेटी, पिता की अनोखी सौगात, ससुराल में दुल्हन ने जमाई धाक

आगरा के बरौली अहीर गांव में राजेंद्र सिंह यादव की बेटी हुई. पिता राजेंद्र सिंह यादव ने अपने बेटी की शादी के लिए कई सपने देखे, बेटी की शादी का आयोजन भव्य हो और विदाई ऐसी हो जो यादगार बन जाए. हर पिता के लिए बेटी की शादी बड़ी जिम्मेदारी और भावुक पल होता है. (लक्ष्मीकांत शर्मा की रिपोर्ट)

आगरा:

आगरा के एक पिता ने अपनी बेटी के लिए बहुत बड़ी शादी का सपना देखा और उसे पूरा करने में जुटे रहे. हर बेटी के माता-पिता का सपना होता कि उनकी बेटी की शादी भव्य तरह से आयोजित हो और जैसे-जैसे बेटी बड़ी होती है, वैसे-वैसे उनके सपने भी बड़े होते जाते हैं. ऐसे में आगरा के इस माता-पिता की बेटी जब दुल्हन बनी तो उन्होंने जो सपना संजोया था, उसे पूरा किया और गांव में उड़खटोला (हेलीकॉप्टर) उतर आया. दुल्हन के पिता ने अपनी बेटी की विदाई हेलीकॉप्टर से कराई. 

दरअसल, आगरा के बरौली अहीर गांव में राजेंद्र सिंह यादव की बेटी हुई. पिता राजेंद्र सिंह यादव ने अपने बेटी की शादी के लिए कई सपने देखे, बेटी की शादी का आयोजन भव्य हो और विदाई ऐसी हो जो यादगार बन जाए. हर पिता के लिए बेटी की शादी बड़ी जिम्मेदारी और भावुक पल होता है. बेटी की यादगार विदाई के लिए पिता ने जो सपना देखा उसे पूरा भी किया. बेटी की विदाई के लिए गांव में हैलीपेड बनाया गया, हेलीकॉप्टर बुक किया गया और फिर वो पल आ गया जब बेटी दुल्हन बनी, पिता ने अपने सपने को साकार करते हुए दूल्हा दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से की जिसकी चर्चाएं क्षेत्र में हो रही है.

आगरा के बरौली अहीर निवासी राजेंद्र सिंह यादव की बेटी सीमा की शादी खांडा में तय हुई. राजेंद्र सिंह यादव ने सपना देखा था कि बेटी की विदाई डोली से नहीं बल्कि हैलिकॉप्टर से हो, बेटी जब दुल्हन बने तो उड़नखटोले में बैठकर ससुराल पहुंचे और वैसा ही हुआ.  जब गांव में हेलीकॉप्टर पहुंचा तो स्थानीय लोगों का जमावड़ा लग गया. उड़नखटोले से दुल्हन की विदाई को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई. दुल्हन बनी बेटी पिता के सपनों में सवार होकर आसमान की ऊंचाई में उड़ने लगी तो परिवार ने बेटी को खुशी खुशी भावुक विदा किया.

बेटियों की शादी और विदाई को यादगार बनाने ले लिए अब देखा गया है कि दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से कराई जाती है जिसकी चर्चाएं होती हैं. बीते समय में कई बार देखा गया है अलग अलग क्षेत्रों में विदाई के समय उड़नखटोला पहुंचता है और दूल्हा दुल्हन सवार होकर बादलों के बीच उड़ान भरते हैं.

( इनपुट- लक्ष्मीकांत शर्मा )

