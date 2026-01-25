इंस्टाग्राम पर प्यार ने इस नाबालिग को बहुत सताया- कई लोगों ने रेप किया, बेची गई, तबीयत बिगड़ी तो दवा खिलाकर किया जुल्म

उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एक 14 साल की नाबालिग पर इंस्टाग्राम पर मिले प्यार ने ही खूब जुल्म ढाया. पहले तो इंस्टाग्राम पर मिले प्यार ने ही अपहरण कर तीन दिन तक होटल में बंधक बनाकर रखा और रेप किया. फिर छोड़कर भागा तो होटल मालिक और मैनेजर ने उसके साथ रेप किया. मन भर गया तो उसे स्पा सेंटर को बेच दिया, जहां सेंटर के मालिक ने भी उसे अपनी हवस का शिकार बनाया. 22 दिन बाद लड़की जब पुलिस के सामने पहुंची तो उसने अपने साथ हुई हैवानियत को लेकर ऐसे-ऐसे राज खोले, जिसे सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए.

इस मामले में पुलिस ने नाबालिग लड़की के प्रेमी समेत 4 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है. मामले में दो और लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मेडिकल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

1 जनवरी से गायब थी लड़की

गोरखपुर के गोरखनाथ क्षेत्र की रहने वाली 14 साल की लड़की 1 जनवरी को घर से गायब हो गई थी. परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने 5 जनवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. लड़की की तलाश में पुलिस ने उसकी लोकेश को ट्रेस किया तो नौसढ़ स्थित एक होटल में उसकी लोकेशन मिली. 22 दिन बाद लड़की को बरामद किया गया और पूछताछ के बाद उसे परिवार को सौंप दिया गया.

लड़की ने बताया अपना दर्द

एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि लड़की ने पूछताछ में बताया कि 6 महीने पहले इंस्टाग्राम पर उसकी शाहपुर के रहने वाले एक युवक से दोस्ती हुई थी. उसी के बहकावे में आकर वो उसके साथ 1 जनवरी को चली गई थी. वो उसे नौसढ़ के एक होटल में ले गया, जहां बहला-फुसलाकर तीन दिन तक दुष्कर्म किया और फिर वहीं छोड़कर भाग गया.

लड़की ने पूछताछ में बताया कि उसके बाद होटल के मालिक और मैनेजर भी उसके साथ दुष्कर्म करते थे. तबीयत खराब हुआ तो दवा देकर दुष्कर्म करते रहे. दो दिन बाद उन्होंने उसे एक स्पा सेंटर में बेच दिया. लड़की ने आरोप लगाया कि स्पा सेंटर के मालिक ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे बड़हलगंज से दोबारा नौसढ़ स्थित होटल लाया गया, जहां उसके साथ फिर दरिंदगी की गई.

4 आरोपी गिरफ्तार, 2 से पूछताछ जारी

पुलिस ने बताया कि लड़की के बयान और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने शनिवार को प्रेमी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. चारों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में उसका प्रेमी, स्पा सेंटर का मैनेजर अंकित, होटल मालिक अभय सिंह और उसका मैनेजर आदर्श शामिल है. इस मामले में दो और लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.