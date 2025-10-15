अयोध्या में बनने जा रहे दो वर्ल्ड रिकॉर्ड, दीपोत्सव में भव्य अंदाज में सजेगी रामनगरी

अयोध्या में इस साल दीपोत्सव के मौके पर 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं. पहला रिकॉर्ड सबसे अधिक दीये जलाने और दूसरा दीपदान से जुड़ा है. इस साल दीपोत्सव में 26 लाख 11 हजार 101 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया जाएगा. दूसरा सरयू आरती में 2100 दीपदान करके आरती की जाएगी. सरयू आरती के कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, संस्कृत विद्यालयों के छात्र रहेंगे और वालंटियर मौजूद रहेंगे.

1100 ड्रोन उड़ाए जाएंगे

दीपोत्सव के आयोजन में तकनीक का भी जानकार इस्तेमाल होने वाला है. इस साल ड्रोन शो में 1100 ड्रोन उड़ाए जाएंगे. पिछले साल 500 ड्रोन के साथ शो किया गया था, जबकि इसबार 1100 ड्रोन 10 आकृतियां आसमान में उकेरेंगे. साथ ही आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा. इसके लिए एआई कैमरों का प्रयोग किया जाएगा, जिससे आने वाली भीड़ का हेड काउंट किया जा सकेगा.

भव्य प्रदर्शनी का आयोजन

अयोध्या में दीपोत्सव पर आने वाली भीड़ के लिए स्थानीय उत्पाद प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी. इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह, ओडीओपी और संस्कृति विभाग की तरफ़ से एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा. इसमे जनपद अयोध्या के उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा.