New Rules: 1 अप्रैल से देश भर में होने जा रहे ये 6 बड़े बदलाव, आम आदमी पर होगा सीधा असर

Rule Change From 1 April 2024: Kia India ने 1 अप्रैल 2024 से भारत में अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का एलान कर दिया है.

New Rules April 2024: 1 अप्रैल 2024 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो जाएगी. नए कारोबारी साल 2024-25 की शुरुआत होने के साथ देश में बहुत सारे नियम बदल (New Rules) जाएंगे. जैसा कि हम जानते हैं कि देश में हर महीने की शुरुआत में कई बदलाव होते हैं. इसी तरह 1 अप्रैल 2024 से कई बड़े बदलाव (Rules Changes From April 1, 2024) होने जा रहे हैं. इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है. इससे आपका बजट भी प्रभावित हो सकता है.