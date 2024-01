New Rules January 2024: आज से देश भर में हुए ये बड़े बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

New rules from January 1, 2024: 1 जनवरी 2024 से कार खरीदना महंगा हो गया है, क्योंकि मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, वोल्वो कार इंडिया, ऑडी सहित कई कंपनियों कार के दाम बढ़ा दिए हैं.

Rules Changes From 1st January 2024: नए साल 2024 की शुरुआत हो गई हैं. इसके साथ ही हर बार की तरह इस साल के पहले महीने के शुरू होते ही कई नियमों में बदलाव किए गए हैं. आज यानी 1 जनवरी से नए नियम (New Rules From 1st January 2023) लागू होने जा रहे हैं. ऐसे में नए साल में हुए इन बदलावों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. क्योंकि इनमें कुछ ऐसे भी नियम हैं, जो आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं. इनमें पेट्रोल-डीजल की कीमत से लेकर यूपीआई आईडी डी-एक्टीवेट होना शामिल है. तो चलिए आपको 1 जनवरी से होने वाले कुछ बड़े बदलावों के बारे में बताते हैं .