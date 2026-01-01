BSNL का नए साल पर धमाका! अब बिना मोबाइल नेटवर्क भी होगी कॉलिंग, कंपनी ने फ्री Wi-Fi Calling सर्विस की लॉन्च

BSNL New Year Gift: नए साल 2026 के पहले ही दिन सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने करोड़ों यूजर्स को एक बड़ी सौगात दी है. अगर आप भी अपने घर या ऑफिस के अंदर कमजोर मोबाइल नेटवर्क (Signal) से परेशान रहते हैं, तो अब आपकी ये टेंशन खत्म होने वाली है. BSNL ने पूरे देश में अपनी Voice over Wi-Fi (VoWiFi) सर्विस शुरू कर दी है, जिसे 'वाई-फाई कॉलिंग' भी कहा जाता है. अब आप बिना सिम सिग्नल के भी अपने वाई-फाई के जरिए बिल्कुल साफ आवाज में बातें कर सकेंगे.

क्या है ये सर्विस और आपको क्या फायदा होगा?

अक्सर घरों की बेसमेंट, ऑफिस के केबिन या दूरदराज के इलाकों में मोबाइल नेटवर्क नहीं आता. ऐसे में अब BSNL ग्राहक अपने घर के ब्रॉडबैंड या वाई-फाई का इस्तेमाल करके कॉल कर पाएंगे. इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होगा और न ही कोई नया ऐप डाउनलोड करना होगा.

बीएसएनएल वाई-फाई कॉलिंग की खास बातें

बिना नेटवर्क कॉलिंग: अगर आपके फोन में टावर नहीं है, लेकिन वाई-फाई कनेक्टेड है, तो आप कॉल कर और सुन सकेंगे. बिल्कुल फ्री: इस सर्विस के लिए कंपनी आपसे कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लेगी. स्मार्ट स्विच: कॉल के दौरान अगर आप वाई-फाई से बाहर निकलते हैं, तो कॉल कटेगी नहीं बल्कि अपने आप मोबाइल नेटवर्क पर शिफ्ट हो जाएगी. कोई ऐप नहीं चाहिए: यह आपके फोन के नॉर्मल डायलर से ही काम करेगा.

कैसे करें इस्तेमाल?

संचार मंत्रालय के मुताबिक, बीएसएनएल की यह वॉयस ओवर वाईफाई सर्विस लगभग सभी नए स्मार्टफोन्स पर काम करती है. इसे शुरू करना बेहद आसान है.

अपने स्मार्टफोन की Settings में जाएं.

SIM/Network Settings पर क्लिक करें.

वहां आपको 'Wi-Fi Calling' का ऑप्शन दिखेगा, उसे ON कर दें.

बस, अब आपका फोन वाई-फाई के जरिए कॉलिंग के लिए तैयार है.

अगर आपको इसे चालू करने में कोई दिक्कत आ रही है या आप यह जानना चाहते हैं कि आपका फोन इस सर्विस को सपोर्ट करता है या नहीं, तो आप किसी भी नजदीकी BSNL कस्टमर केयर सेंटर पर जा सकते हैं. साथ ही, आप घर बैठे बीएसएनएल के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-150-3 पर कॉल करके भी मदद ले सकते हैं.