देश में पिछले कुछ वर्षों में इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर डेवलपमेंट की रफ्तार बढ़ी है. खासकर परिवहन के क्षेत्र में सड़कें, पुल, नेशनल हाईवे, एक्‍सप्रेसवे, रेल लाइन का काफी विस्तार हुआ है. एक्‍सप्रेसवे बनने के बाद से ही आसपास के इलाकों में विकास की उम्‍मीदें बढ़ी हैं. और कुछ ऐसा ही है, NCR के KMP एक्सप्रेसवे यानी कुंडली-मानेसर-पलवल एक्‍सप्रेसवे के साथ. हरियाणा सरकार इस एक्‍सप्रेसवे के दोनों ओर 5 नए शहर विकसित करने की योजना बना रही है. दूसरी ओर रियल एस्‍टेट सेक्‍टर में भी इस एक्‍सप्रेसवे के दोनों ओर लगातार कई सारे प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं. ऐसे में जमीन के भाव भी तेजी से बढ़ रहे हैं. बता दें कि कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे (KMP Expressway) की लंबाई 135.6 किलोमीटर है, जबकि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जोड़ लेने पर पूरे रूट की लंबाई 270 किलोमीटर हो जाती है.

HSIIDC को बड़ी जिम्‍मेदारी

एक्‍सप्रसेवे के दोनों ओर 5 नए शहर बसाने के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (HSIIDC) को बड़ी जिम्‍मेदारी मिली है. HSIIDC के मुताबिक, साल 2041 की अनुमानित जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इन शहरों का विकसित किया जाएगा. इसके लिए राज्‍य सरकार 'पंचग्राम विकास प्राधिकरण' का गठन कर चुकी है. हाल ही में हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी.

सांकेतिक तस्‍वीर

Photo Credit: Canva

700 से ज्‍यादा गांवों की बदल जाएगी तकदीर

इस योजना में लगभग 760 गांवों की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रस्तावित है. हालांकि फिलहाल गांवों के नाम लिस्‍ट नहीं हैं, कारण कि भूमि अधिग्रहण, जोनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य अभी प्रॉसेस में है. माना जा रहा है कि ये गांव सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह और पलवल जैसे जिलों से होंगे. KMP एक्सप्रेसवे के दोनों ओर ये जिले आते हैं.

इस एक्‍सप्रेसवे के दोनों ओर, जो नए शहर विकसित किए जाएंगे वो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेंटर के तौर पर उभरेंगे. इन शहरों को बसाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रूपरेखा तैयार की जा रही है. राज्‍य सरकार ने अधिकारियों से कहा है कि वे जमीन मालिकों से लगातार संपर्क में रहें, उनसे बातचीत करें और ई-भूमि पोर्टल पर जमीन की डिटेल्‍स अपलोड कराने के लिए प्रेरित करें.

सांकेतिक तस्‍वीर

Photo Credit: Canva

1000 एकड़ में ग्‍लोबल सिटी

हरियाणा सरकार सोहना के निकट करीब 1000 एकड़ में ग्लोबल सिटी को विकसित कर रही है, जहां आधुनिक सड़क नेटवर्क, पेयजल, एनर्जी मैनेजमेंट, स्‍मार्ट इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर, सीवरेज सिस्‍टम, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज जैसी सुविधाएं होंगी. उद्योग मंत्री के अनुसार, 10 नई इंडस्ट्रीय मॉडल टाउनशिप (IMT) हरियाणा के लिए भविष्य की रीढ़ साबित होगी. 10 में से 5 IMT को मंजूरी पहले ही मिल चुकी है, वहीं 5 अनय IMT की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है.