पैन कार्ड (PAN Card) का इस्तेमाल हम आमतौर पर इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने, केवाईसी (KYC) प्रक्रिया पूरी करने के लिए , बैंक का कोई करने या तय सीमा से ज्यादा गोल्ड खरीदने में करते हैं. हम मानते हैं कि एक वयस्क के पास यह डॉक्यूमेंट होना जरूरी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बच्चे को भी पैन कार्ड (PAN Card For Children) की जरूरत होती है?

बच्चे के लिए भी पैन कार्ड जरूरी! (PAN Card for Minors)

अगर आप सोचते हैं कि पैन कार्ड सिर्फ बड़ों के लिए होता है, तो आप गलत हैं.पैन कार्ड सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं, बच्चों के लिए भी जरूरी है. अगर आपके बच्चे का अपना पैन कार्ड (PAN Card for Minors) है, तो कई काम आसान हो जाएंगे.18 साल से कम उम्र के नाबालिग भी अपना पैन कार्ड (Minor PAN Card) बनवा सकते हैं. लेकिन इसके लिए आवेदन उनके माता-पिता या अभिभावकों द्वारा ही किया जा सकता है.

आपको बता दें कि आयकर अधिनियम (Income Tax Act) की धारा 160 के मुताबिक पैन कार्ड (PAN Card) बनवाने की कोई न्यूनतम उम्र नहीं है.यहां हम आपको बताएंगे कि कैसे एक नाबालिग के लिए पैन कार्ड आवेदन (Apply PAN Card for Child) किया जा सकता है और इसके लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है.



चलिए जानते हैं कि बच्चों को पैन कार्ड की जरूरत किन-किन मामलों में होती है:



1. Investment Purposes: अगर आप अपने बच्चे के नाम पर कोई निवेश कर रहे हैं तो इसके लिए उसके पैन कार्ड की जरूरत होगी.

2. Nominee for Investments: अगर आप बच्चे को अपने किसी निवेश में नॉमिनी बनाते हैं.

3. Bank Accounts: अपने बच्चे के नाम पर बैंक अकाउंट खोलते समय.

4. Income Earning: अगर नाबालिग के पास इनकम का कोई जरिया है.

बच्चों के पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करें (Apply PAN Card for a Child)

How to apply for a PAN card for children: बच्चे के लिए पैन कार्ड बनवाना बहुत आसान है. आपको बस कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे और आवेदन फॉर्म भरना होगा. बच्चों के लिए पैन कार्ड के लिए आवेदन आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं.

पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Online PAN application)

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे बताए स्टेप्स को फॉलो करें.



स्टेप 1. सबसे पहले NSDL की वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म 49A डाउनलोड करें.

स्टेप 2. फॉर्म 49A को सावधानी से भरें, सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, और सही कैटेगरी को सेलेक्ट करके सभी पर्सनल डिटेल भरें.

स्टेप 3. बच्चे का आयु प्रमाण पत्र (Age certificate), आवश्यक डॉक्यूमेंट और माता-पिता की एक तस्वीर अपलोड करें.

स्टेप 4. माता-पिता के सिग्नेचर अपलोड करें और 107 रुपये की फीस का पेमेंट करें.

स्टेप 5. फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रसीद नंबर (receipt number) मिलेगा जिसकी मदद से आप एप्लिकेशन के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं.

स्टेप 6. वेरिफिकेशन के बाद आपको 15 दिन के अंदर पैन कार्ड (PAN card) मिल जाएगा.

ऑफलाइन पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस (Offline Apply for PAN Card)

पैन कार्ड के लिए ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करें

स्टेप 1. ऑफिशियल वेबसाइट या NSDL ऑफिस जाकर फॉर्म 49A कलेक्ट कर लें.

स्टेप 2. फॉर्म को पूरा भरें. बच्चे की दो तस्वीरें और जरूरी डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ अटैच करें.

स्टेप 3. अब भरे हुए फॉर्म और डॉक्यूमेंट फीस के साथ अपने निकटतम NSDL ऑफिस में जाकर जमा कर दें.

स्टेप 4. वेरिफिकेशन के बाद पैन कार्ड दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा.



बच्चे के लिए पैन कार्ड बनवाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

नाबालिग के माता-पिता का एड्रेस प्रूफ (Address Proof) और आइडेंटिटी प्रूफ (Identity Proof)

आइडेंटिटी प्रूफ के लिए अभिभावक निम्नलिखित डॉक्यूमेंट में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं:

आधार कार्ड

राशन कार्ड

पासपोर्ट

ड्राइविंग लाइसेंस

वोटर आईडी कार्ड

एड्रेस प्रूफ के लिए निम्नलिखित में से किसी एक की कॉपी:

आधार कार्ड

पोस्ट ऑफिस पासबुक

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट

डोमिसाइल सर्टिफिकेट

18 साल का होने बाद PAN card Update करना जरूरी

18 साल का होने पर अपने पैन कार्ड में अपडेट करने के लिए आवेदन करना होता है. क्योंकि नाबालिगों को जारी किए गए पैन कार्ड में उनकी फोटो या सिग्नेचर शामिल नहीं होते हैं. इसलिए आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर इसका इस्तेमाल करने के लिए 18 साल का होने बाद इसे अपडेट कराना जरूरी होता है.

