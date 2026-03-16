बाल यूं ही कटवाकर फेंक देते हैं, तो इस साइट पर दें बाल बेचने का विज्ञापन और कमा लें हजारों रुपये, जानिए पूरा प्रोसेस

Online Hair Sale: अक्सर लंबे बालों को महिलाएं फेंक देती हैं, लेकिन अपने लंबे और स्वस्थ बालों को फेंकने के बजाय, आप उन्हें ऑनलाइन बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कीमत 7,000 से 25,000 रुपये प्रति किलो तक हो सकती है. दरअसल, बालों को फेंकने के बजाय इन्हें बेचने का ऑनलाइन विज्ञापन देकर आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं. HairSellon, BuyandSellHair, eBay और onlinehairaffair जैसी साइट्स पर विज्ञापन देकर, आप बिना केमिकल वाले, 10-12 इंच से लंबे प्राकृतिक बालों के लिए ग्राहक ढूंढ सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कैसे ऑनलाइन बालों का विज्ञापन दिया जा सकता है और कैसे बालों को ऑनलाइन बेचा जा सकता है.

अगर आप अपने प्राकृतिक बालों को फेंकने के बजाय बेचकर कमाई करना चाहते हैं, तो कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसके लिए विज्ञापन की सुविधा देते हैं. बालों की लंबाई और गुणवत्ता के आधार पर आप 7,000 से लेकर 25,000 रुपये प्रति किलो तक कमा सकते हैं.

OnlineHairAffair

OnlineHairAffair.com यह बालों की खरीद-बिक्री के लिए एक समर्पित प्लेटफॉर्म है. यहां आपको अपना विज्ञापन डालना होता है. विज्ञापन में बालों की लंबाई, रंग, मोटाई और अपनी देखभाल की आदतों जैसे कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं का विवरण दें. यह साइट विज्ञापन के लिए शुल्क लेती है. यहां 1,000 से 1,700 के बीच अलग-अलग प्लान (Silver, Gold, Platinum) उपलब्ध हैं, जो आपके विज्ञापन को 1 महीने से लेकर 1 साल तक लाइव रखते हैं. यहां खरीदार सीधे आपसे संपर्क करते हैं.

ईबे पर आप दुनिया भर के खरीदारों तक पहुंच सकते हैं. यहां 'Sell' बटन पर जाएं और 'Classified Ad' फॉर्मेट चुनें. अपने बालों की हाई-क्वालिटी फोटो और 'Virgin Hair', 'Straight' या 'Curly' जैसे कीवर्ड का इस्तेमाल करें. यहां विज्ञापन पोस्ट करने की एक फ्लैट फीस होती है.

स्थानीय खरीदारों को खोजने के लिए यह एक अच्छा विकल्प है. 'Post to Classifieds' पर जाकर उपयुक्त कैटेगरी चुनें. अपना संपर्क विवरण, बालों की स्थिति और कीमत भरें. सुरक्षा के लिए अपना सटीक पता देने के बजाय केवल अपना इलाका या जिप कोड ही दें. यहां खरीदार से आमने-सामने मिलकर सौदा तय किया जा सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

