घर खरीदने का सुनहरा मौका, 31 जुलाई तक बुक करें DDA फ्लैट, पाएं 25% डिस्काउंट और FCFS आवंटन का लाभ

दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने अपनी नागरिक आवास योजना 2026 के तहत फ्लैट खरीदने वालों को बड़ा मौका दिया है. इस योजना में फ्लैट्स पर 25% तक की विशेष छूट दी जा रही है. इसके साथ ही, फ्लैट्स का आवंटन फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व (FCFS) आधार पर किया जा रहा है. योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है.

25% तक की विशेष छूट का लाभ

DDA की इस योजना के तहत पात्र खरीदारों को फ्लैट्स पर आकर्षक छूट मिल रही है. इससे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अपना घर खरीदना आसान बन सकता है. बढ़ती संपत्ति कीमतों के बीच यह ऑफर घर खरीदारों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है.

FCFS आधार पर होगा आवंटन

इस योजना की खास बात यह है कि फ्लैट्स का आवंटन लॉटरी की बजाय पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जा रहा है यानी जो व्यक्ति पहले आवेदन और बुकिंग प्रक्रिया पूरी करेगा, उसे प्राथमिकता मिलेगी. ऐसे में इच्छुक आवेदकों को अंतिम समय का इंतजार नहीं करना चाहिए.

ऑनलाइन बुकिंग से प्रक्रिया हुई आसान

DDA ने आवेदन और बुकिंग की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन रखा है. आवेदक घर बैठे DDA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उपलब्ध फ्लैट्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

31 जुलाई से पहले करें आवेदन

अगर, आप दिल्ली में किफायती कीमत पर घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो DDA नागरिक आवास योजना 2026 एक बेहतरीन अवसर हो सकती है. 25% तक की छूट, FCFS आवंटन और ऑनलाइन बुकिंग जैसी सुविधाओं के साथ यह योजना हजारों परिवारों के लिए अपने सपनों का घर पाने का मौका लेकर आई है. इसलिए 31 जुलाई 2026 से पहले आवेदन कर इस अवसर का लाभ उठाएं.

यह भी पढ़ें:- राशन कार्डधारकों के लिए जरूरी जानकारी, 5 किलो प्रति सदस्य का नियम, यहां समझें आपके हिस्से का कितना है फ्री राशन