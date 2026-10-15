फोन नंबर के साथ कॉलर का नाम भी मोबाइल पर दिखेगा, 1 नवंबर से लागू होगा CNAP का नया नियम

अनजाने नंबरों से कॉल अब आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि अब जो भी व्यक्ति आपको कॉल करेगा, उसका नाम भी आपके मोबाइल पर दिखाई देगा. दूरसंचार विभाग ने 1 नवंबर से सभी टेलीकॉम कंपनियों को ये दिशानिर्देश लागू करने का आदेश दिया है. अब आपके पास कोई अनजान कॉल नहीं आएगी क्योंकि सरकार ने मोबाइल फोन यूजर्स के लिए कॉलर ID अनिवार्य कर दी है. दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को 1 नवंबर 2026 से कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) लागू करने का निर्देश दिया है. CNAP देश का एक वेरिफाइड कॉलर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है. इसमें कॉल करने वाले का नंबर और उसका नाम सामने आ सकता है. दूरसंचार विभाग के आदेश के अनुसार, 4G और 5G नेटवर्क के सभी यूजर्स के लिए CNAP अब खुदबखुद एक्टिव रहेगा. जब आपको कोई कॉल करेगा तो ये सिस्टम कॉल करने वाले शख्स का नाम और नंबर दिखाएगा।. 2G और 3G नेटवर्क PSTN नेटवर्क पर इसे लागू करने के बारे में अलग से तैयारी की जाएगी.