बिजली बिल से परेशान हैं? अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने दिए गर्मी में बिजली बचाने के ये आसान टिप्स

गर्मी का मौसम आते ही एसी, कूलर जैसे कूलिंग डिवाइसेज की डिमांड बढ़ जाती है. लेकिन इनका ज्यादा इस्तेमाल बिजली के बिल को भी बढ़ा देता है. इस समय आम लोग बिजली बिल को लेकर काफी परेशान रहते हैं. ऐसे में अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने लोगों को बिजली बचाने के कुछ आसान और असरदार टिप्स दिए हैं, ताकि गर्मी से राहत भी मिले और बिजली का बिल भी कंट्रोल में रहे.

ज्यादा बिजली की खपत से बढ़ सकता है बिल

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने 23 अप्रैल को कहा कि गर्मी के पीक सीजन में बिजली की खपत काफी बढ़ जाती है. खासकर जब कूलिंग डिवाइस जैसे एसी और कूलर का इस्तेमाल ज्यादा होता है. इससे लोग हाई टैरिफ स्लैब में आ जाते हैं और बिजली का बिल भी ज्यादा आता है.

छोटी-छोटी आदतों में बदलाव से हो सकती है बड़ी बचत

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि अगर गर्मी के इस मौसम में थोड़ी समझदारी से बिजली का इस्तेमाल किया जाए, तो ना सिर्फ बिल कम हो सकता है बल्कि पर्यावरण पर भी अच्छा असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करके बिजली की बड़ी बचत की जा सकती है और इससे हम एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल भी अपना सकते हैं.

इन टिप्स अपनाएं और बिजली का बिल घटाएं

एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट करें और ठंडक बढ़ाने के लिए सीलिंग फैन का साथ में इस्तेमाल करें.

बिजली बचाने वाले मॉडल और एनर्जी बचाने वाले (energy-efficient) उपकरणों का इस्तेमाल करें.

सुबह और शाम के समय जब मौसम थोड़ा ठंडा हो, तो खिड़कियां खोलकर हवा का क्रॉस वेंटिलेशन लें.

दोपहर में जब धूप तेज हो, तो ब्लाइंड्स या परदे बंद रखें, ताकि कमरा ठंडा बना रहे.

हाई एनर्जी स्टार रेटिंग वाले डिवाइस चुनें ताकि कम बिजली खर्च हो.

वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर जैसे डिवाइस को ऑफ-पीक टाइम यानी रात या सुबह के समय इस्तेमाल करें ताकि बिजली की लागत कम हो.

'फैंटम' बिजली खर्च से भी बचें

कंपनी ने बताया कि कुछ डिवाइस बंद होने पर भी बिजली की खपत करते रहते हैं, जिसे "फैंटम" बिजली खपत कहा जाता है. इससे बचने के लिए चार्जर और डिवाइस का इस्तेमाल ना होने पर उन्हें अनप्लग कर दें या स्विच वाली पावर स्ट्रिप का इस्तेमाल करें, जिससे एक साथ कई डिवाइस को बंद किया जा सके.

डिवाइसेज का रखरखाव भी है जरूरी

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने यह भी सलाह दी कि एसी, फ्रिज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान की रेगुलर सर्विसिंग कराएं और एयर फिल्टर को समय-समय पर साफ करें. इससे डिवाइसेज बेहतर तरीके से काम करेंगे और कम बिजली की खपत करेंगे.

राहत भरी ठंडक और कम बिल

गर्मी के इस सीजन में अगर आप अदाणी इलेक्ट्रिसिटी के इन टिप्स को फॉलो करते हैं, तो ना सिर्फ आपको राहत की ठंडक मिलेगी बल्कि बिजली का बिल भी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा. अगर आप भी गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल से परेशान हैं, तो आज से ही इन टिप्स को अपनाएं और फर्क आपको खुद महूसूस हो जाएगी.

