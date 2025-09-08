यूएस ओपन का फाइनल देखने पहुंचे ट्रंप तो दर्शकों ने बू करके किया स्वागत, इस वजह से भड़के फैन्स

Donald Trump Was Booed At US Open 2025 Final: यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचे थे. लेकिन उन्हें देखकर वहां बैठे दर्शकों ने कुछ खास खुशी जाहिर नहीं की. उनके आने पर दर्शकों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी. कुछ लोगों ने तालियां बजाईं तो कुछ ने उन्हें बू किया. ट्रंप ने हाथ हिलाकर और मुट्ठी बांधकर दर्शकों का अभिवादन किया. ट्रंप पहले भी यूएस ओपन में आते रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी उपस्थिति ने लोगों को नाराज कर दिया. कुछ ने उनका स्वागत किया तो कुछ ने विरोध जताया.

क्यों नाराज हुए दर्शक

24,000 दर्शकों की क्षमता वाले आर्थर ऐश स्टेडियम में ट्रंप के आगमन की खबर फैलते ही अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और अन्य संघीय सुरक्षा अधिकारियों के लिए काम की शुरुआत हो गई. सुरक्षा अधिकारियों को स्टेडियम के अंदर जाने से पहले प्रशंसकों के बैग की जांच करनी पड़ी और मेटल डिटेक्टर से गुज़ारना पड़ा, यह मैच, जो पहले दोपहर 2 बजे पूर्वी समय पर निर्धारित था, कम से कम 30 मिनट की देरी से शुरू हुआ, जिससे टेनिस प्रेमी नाराज़ हो गए.

ब्रुकलिन के एक निजी इक्विटी फर्म में काम करने वाले केविन ने दावा किया कि उन्हें मैच देखने के लिए डेढ़ घंटे इंतज़ार करना पड़ा, और सारा दोष ट्रंप पर मढ़ दिया.

उन्होंने रॉयटर्स को बताया, "बिल्कुल वही. बहुत स्वार्थी. उन्हें पता होना चाहिए कि इस तरह का आयोजन उनके लिए रुका रहेगा, खासकर उस शहर में जो उनसे नफ़रत करता है."

The U.S. Open just showed Donald Trump on the screen for a second time and he got booed for 30 seconds straight.



Fans are pissed off. This is the clip that he didn't want you to see. pic.twitter.com/AxJDCgNcLC — First To Hear It (@firsttohearit) September 7, 2025

पेज सिक्स से बात करने वाले एक अन्य दर्शक ने कहा कि "ट्रम्प के फ़ाइनल में शामिल होने के फ़ैसले की वजह से कार्यक्रम पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया था. गाड़ियां- पार्किंग में नहीं जा पा रही थीं, और लोग मीलों पैदल चल रहे थे. यहां तक कि मशहूर हस्तियां भी बाकियों की तरह इंतज़ार कर रही थीं."

बता दें कि इस जीत के साथ ही 22 साल के अलकाराज़ ने सिनर से 65 हफ्तों से चली आ रही सिनर की बादशाहत भी खत्म कर दी. 24 साल के इटली के यानिक सिनर 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन और विमबलडन जीतकर 65 हफ्तों से वर्ल्ड नंबर 1 बने हुए थे.

