विज्ञापन
विशेष लिंक

यूएस ओपन का फाइनल देखने पहुंचे ट्रंप तो दर्शकों ने बू करके किया स्वागत, इस वजह से भड़के फैन्स

Donald Trump Embarrassed At US Open 2025 Final: अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प की मौजूदगी की वजह से डेढ़ घंटे देरी से मैच शुरू हो सका था.

Read Time: 2 mins
Share
यूएस ओपन का फाइनल देखने पहुंचे ट्रंप तो दर्शकों ने बू करके किया स्वागत, इस वजह से भड़के फैन्स
Donald Trump Embarrassed At US Open 2025 Final
  • यूएस ओपन 2025 के फाइनल मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति पर दर्शकों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी
  • ट्रंप के आने पर कुछ दर्शकों ने उन्हें तालियाँ बजाईं जबकि अन्य ने उनका विरोध करते हुए उन्हें बू किया
  • ट्रंप के कारण सुरक्षा जांच कड़ी हुई और मैच कम से कम तीस मिनट की देरी से शुरू हुआ, जिससे दर्शक नाराज़ हुए
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Donald Trump Was Booed At US Open 2025 Final: यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचे थे. लेकिन उन्हें देखकर वहां बैठे दर्शकों ने कुछ खास खुशी जाहिर नहीं की. उनके आने पर दर्शकों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी.  कुछ लोगों ने तालियां बजाईं तो कुछ ने उन्हें बू किया. ट्रंप ने हाथ हिलाकर और मुट्ठी बांधकर दर्शकों का अभिवादन किया. ट्रंप पहले भी यूएस ओपन में आते रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी उपस्थिति ने लोगों को नाराज कर दिया. कुछ ने उनका स्वागत किया तो कुछ ने विरोध जताया.

क्यों नाराज हुए दर्शक
24,000 दर्शकों की क्षमता वाले आर्थर ऐश स्टेडियम में ट्रंप के आगमन की खबर फैलते ही अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और अन्य संघीय सुरक्षा अधिकारियों के लिए काम की शुरुआत हो गई.  सुरक्षा अधिकारियों को स्टेडियम के अंदर जाने से पहले प्रशंसकों के बैग की जांच करनी पड़ी और मेटल डिटेक्टर से गुज़ारना पड़ा,  यह मैच, जो पहले दोपहर 2 बजे पूर्वी समय पर निर्धारित था, कम से कम 30 मिनट की देरी से शुरू हुआ, जिससे टेनिस प्रेमी नाराज़ हो गए.

ब्रुकलिन के एक निजी इक्विटी फर्म में काम करने वाले केविन ने दावा किया कि उन्हें मैच देखने के लिए डेढ़ घंटे इंतज़ार करना पड़ा, और सारा दोष ट्रंप पर मढ़ दिया.

उन्होंने रॉयटर्स को बताया, "बिल्कुल वही. बहुत स्वार्थी. उन्हें पता होना चाहिए कि इस तरह का आयोजन उनके लिए रुका रहेगा, खासकर उस शहर में जो उनसे नफ़रत करता है."

पेज सिक्स से बात करने वाले एक अन्य दर्शक ने कहा कि "ट्रम्प के फ़ाइनल में शामिल होने के फ़ैसले की वजह से कार्यक्रम पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया था. गाड़ियां- पार्किंग में नहीं जा पा रही थीं, और लोग मीलों पैदल चल रहे थे. यहां तक कि मशहूर हस्तियां भी बाकियों की तरह इंतज़ार कर रही थीं."

बता दें कि इस जीत के साथ ही 22 साल के अलकाराज़ ने सिनर से 65 हफ्तों से चली आ रही सिनर की बादशाहत भी खत्म कर दी. 24 साल के इटली के यानिक सिनर 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन और विमबलडन जीतकर 65 हफ्तों से वर्ल्ड नंबर 1 बने हुए थे.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tennis
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com