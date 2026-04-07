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फोन खरीदने से पहले देख लें Oppo F33 सीरीज का यह अवतार, फीचर्स जानकर चौंक जाएंगे!

Oppo F33 और Oppo F33 Pro भारत में अप्रैल के तीसरे हफ्ते में लॉन्च हो सकते हैं यानी यूजर्स को इन स्मार्टफोन्स के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

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फोन खरीदने से पहले देख लें Oppo F33 सीरीज का यह अवतार, फीचर्स जानकर चौंक जाएंगे!

Oppo अपनी नई F33 सीरीज को भारत में जल्द लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह नई सीरीज पिछले साल आई F31 सीरीज का अगला वर्जन होगी. हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, Oppo F33 और Oppo F33 Pro इसी महीने भारत में लॉन्च हो सकते हैं.

पिछले साल कंपनी ने F31 और F31 Pro स्मार्टफोन पेश किए थे, जिनमें durability (मजबूती) और battery performance पर खास ध्यान दिया गया था. अब नई F33 सीरीज में इन दोनों चीजों को और बेहतर किया जाएगा, जिससे यूजर्स को ज्यादा दमदार अनुभव मिल सकता है.

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लॉन्च टाइमलाइन और कीमत की जानकारी

रिपोर्ट के मुताबिक, Oppo F33 और Oppo F33 Pro भारत में अप्रैल के तीसरे हफ्ते में लॉन्च हो सकते हैं यानी यूजर्स को इन स्मार्टफोन्स के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

कीमत की बात करें तो यह स्मार्टफोन लगभग ₹25,000 से ₹35,000 के बीच लॉन्च हो सकते हैं. आजकल मार्केट में स्मार्टफोन्स की कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए कंपनी ने भी अपने नए मॉडल्स की कीमत थोड़ी ज्यादा रखने का फैसला किया है.

बैटरी और मजबूती में बड़ा अपग्रेड

नई Oppo F33 सीरीज में बैटरी लाइफ पहले से काफी बेहतर हो सकती है. रिपोर्ट के अनुसार, इन स्मार्टफोन्स में 7000mAh से ज्यादा की बैटरी दी जा सकती है, जिससे फोन लंबे समय तक बिना चार्ज किए चल सकता है.

इसके अलावा, इन फोन्स में dust और water resistance भी बेहतर हो सकता है, यानी फोन ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होगा. यह खासतौर पर उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपने फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या बाहर ज्यादा रहते हैं.

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परफॉर्मेंस और फीचर्स में क्या नया होगा

अगर परफॉर्मेंस की बात करें, तो Oppo F33 Pro में ज्यादा RAM, बेहतर प्रोसेसर और अच्छा कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है. वहीं बेस मॉडल Oppo F33 में भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, लेकिन Pro वर्जन ज्यादा पावरफुल होगा.

पिछली F31 सीरीज में MediaTek Dimensity चिपसेट का इस्तेमाल किया गया था, और उम्मीद है कि नई सीरीज में इससे भी बेहतर प्रोसेसर दिया जाएगा. इससे फोन की स्पीड और मल्टीटास्किंग क्षमता बढ़ेगी.

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