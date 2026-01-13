8 हज़ार तक का Discount! OnePlus पर मिल रहे हैं जबरदस्त ऑफर्स, मौका हाथ से जाने न दें

OnePlus के स्मार्टफोन, टैबलेट और ऑडियो प्रोडक्ट्स की कीमतों में आपको भारी-भरकम छूट मिलने वाली है. क्योंकि OnePlus ने 16 जनवरी से अपनी Freedom Sale का ऐलान कर दिया है. अगर आप OnePlus के प्रोडक्ट्स खरीदने का इंतजार कर रहे हैं तो ये सबसे बढ़िया मौका है. इस सेल में आपको OnePlus 13 और OnePlus 15 सीरीज़ पर भी आकर्षक छूट मिलने वाली है.

OnePlus Freedom Sale कहां लगेगी?

OnePlus Freedom Sale 16 जनवरी 2026 से शुरू होगी. ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल होगी. OnePlus के मोबाइल Amazon, OnePlus की ऑफिशियल वेबसाइट, OnePlus Experience Stores, Reliance Digital, Croma और Vijay Sales जैसे बड़े रिटेल स्टोर्स पर मिलेंगे. टैबलेट्स की बिक्री Flipkart पर भी होगी, जबकि OnePlus के ऑडियो प्रोडक्ट्स Flipkart, Amazon, Myntra और Blinkit पर अवेलेबल रहेंगे.

Freedom Sale में सबसे सस्ता

इस सेल में सबसे ज्यादा डिस्काउंट OnePlus 13 पर दिया जा रहा है. यह फोन लॉन्च के समय 69,999 रुपये की कीमत पर आया था, लेकिन Freedom Sale के दौरान इसमें 8,000 की सीधी कीमत कटौती और 4,000 का एडिशनल बैंक डिस्काउंट मिल रहा है. इस तरह से OnePlus 13 आपको सिर्फ 57,999 रुपये में मिल जाएगा. वहीं, OnePlus 13R पर भी 6,000 कम और 1,000 तक के बैंक डिस्काउंट के साथ मिलेगा. यानी OnePlus 13R, 42,999 रुपये से सिर्फ 35,999 रुपये में पड़ेगा.

OnePlus Freedom Sale के और ऑफर्स

OnePlus 15, जो भारत में 72,999 में लॉन्च हुआ था, अब 4,000 के इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ 68,999 में उपलब्ध होगा. इसके साथ कंपनी छह महीने की नो-कॉस्ट EMI और OnePlus Nord Buds 3 फ्री दे रही है.



वहीं, OnePlus 15R की कीमत 47,999 ही रहेगी, लेकिन 26 जनवरी तक इस पर 3,000 का बैंक डिस्काउंट मिलेगा, जिससे इसकी प्रभावी कीमत 44,999 हो जाएगी.

OnePlus 13R, 42,999 हज़ार की शुरुआती कीमत वाले इस फोन पर 6,000 तक की कीमत कटौती और 1,000 तक का बैंक डिस्काउंट मिल सकता है.

OnePlus Pad 2 पर 2,000 का बैंक डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बाद इसकी कीमत 34,999 हो जाएगी.

OnePlus Pad 3 पर 3,000 का बैंक डिस्काउंट मिलेगा और 26 जनवरी से पहले खरीदने पर Stylo 2 फ्री दिया जाएगा.

OnePlus Pad Go 2 की प्रभावी कीमत 23,999 होगी, जबकि Pad Go 13,999 और Pad Lite 11,999 में उपलब्ध रहेगा.

OnePlus Buds 4 की प्रभावी कीमत 4,999 हो गई है, जबकि प्रीमियम OnePlus Buds Pro 3, 9,999 में मिलेंगे. इन दोनों पर नो-कॉस्ट EMI का ऑफर्स भी दिया जा रहा है.

इसके अलावा Nord Buds 3 सीरीज़ और Bullets Wireless नेकबैंड जैसे Z2 ANC और Z3 मॉडल्स पर भी आकर्षक ऑफर्स उपलब्ध होंगे.