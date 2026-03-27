OnePlus 15T लॉन्च! 7500mAh बैटरी और पावरफुल प्रोसेसर के साथ बना गेमिंग का नया किंग

OnePlus ने अपना नया स्मार्टफोन OnePlus 15T लॉन्च कर दिया है, जो कंपनी की फ्लैगशिप सीरीज का हिस्सा है. यह फोन खास तौर पर उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो छोटे साइज में भी पावरफुल परफॉर्मेंस चाहते हैं. इसमें 6.32 इंच का कॉम्पैक्ट डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन इसके अंदर 7,500mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जो इसे बाकी फोन से अलग बनाती है. यह फोन 100W फास्ट वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे बैटरी बहुत तेजी से चार्ज हो जाती है.

OnePlus 15T का डिस्प्ले और प्रोसेसर

इस फोन में 6.32 इंच का Full HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 165Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. इसका मतलब है कि स्क्रीन बहुत स्मूथ और तेज चलेगी, खासकर गेमिंग और वीडियो देखने के दौरान. साथ ही इसमें 1800 निट्स तक की ब्राइटनेस मिलती है, जिससे धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है. परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें Qualcomm का लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है, जो इसे बेहद तेज और पावरफुल बनाता है. गेमिंग को बेहतर बनाने के लिए इसमें खास “Wind Chaser Gaming” टेक्नोलॉजी भी दी गई है.

OnePlus 15T का कैमरा और स्टोरेज

OnePlus 15T में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 50MP का टेलीफोटो कैमरा शामिल है. टेलीफोटो कैमरा 3.5x ऑप्टिकल जूम और 7x डिजिटल जूम सपोर्ट करता है, जिससे दूर की फोटो भी साफ ली जा सकती है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसके अलावा फोन में 16GB तक RAM और 1TB तक स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप बिना किसी परेशानी के ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं.

OnePlus 15T की बैटरी

इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7,500mAh की बैटरी है, जो लंबे समय तक चलती है. साथ ही इसमें 100W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो जाता है.

OnePlus 15T की कीमत

OnePlus 15T को फिलहाल चीन में लॉन्च किया गया है. इसके बेस वेरिएंट 12GB RAM और 256GB स्टोरेज की कीमत लगभग 58,000 रुपये के आस-पास रखी गई है. इसके अलावा अन्य वेरिएंट भी मौजूद हैं, जिनमें ज्यादा RAM और स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, और उनकी कीमत लगभग 78,000 रुपये तक जाती है. यह फोन Healing White Chocolate, Pure Cocoa और Relaxing Matcha जैसे यूनिक कलर ऑप्शन में आता है. फिलहाल यह Oppo के ऑनलाइन स्टोर पर चीन में उपलब्ध है. भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि यह जल्द ही OnePlus 13s के अपग्रेड के रूप में आ सकता है.