Motorola Signature Launch: मोटोरोला का नया फोन देखा क्या? इतना हल्का और पतला कि हवा भी शर्मा जाए

Motorola Signature Launch: मोटोरोला ने स्मार्टफोन बाजार में अपना एक ऐसा फोन लॉन्च कर दिया है, जिससे दूसरी दिग्गज कंपनियों की नींद उड़ गई है. कंपनी अब तक का सबसे प्रीमियम और स्टाइलिश फोन 'मोटोरोला सिग्नेचर' लेकर आई है. स्लीक डिजाइन, सुपरफास्ट प्रोसेसर और गोल्ड स्टैंडर्ड कैमरे वाले इस फोन ने आते ही टेक जगत में खलबली मचा दी.

डिजाइन ऐसा कि नजर न हटे

अगर आप भारी-भरकम फोन से परेशान हो चुके थे, तो मोटोरोला सिग्नेचर आपके लिए ही है. केवल 6.99mm मोटाई के साथ यह दुनिया के सबसे पतले स्मार्टफोन में से एक है. एयरक्राफ्ट-ग्रेड एल्युमीनियम बॉडी और पैनटोन कलर्स इसे कमाल का लुक देते हैं.

कैमरा ऐसा कि डीएसएलआर फेल हो जाए

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह फोन किसी तोहफे से कम नहीं है. इसमें चार 50MP के कैमरे (3 पीछे और 1 सेल्फी) दिए गए हैं. मेन कैमरा 50MP सोनी LYTIA 828 यानी मोटोरोला का अब तक का सबसे बड़ा सेंसर मौजदू है. जूम के लिए 50MP पेरिस्कोप लेंस है, जो 100x तक का सुपर जूम देता है. सेल्फी के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा, जिससे हर रील और फोटो प्रोफेशनल लगेगी.

परफॉरमेंस की सुपरफास्ट स्पीड

फोन की पावर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर है. साथ ही 16GB की रैम और 1TB तक की स्टोरेज इसे अलग ही लेवल पर ले जाती है. गेमिंग हो या मल्टीटास्किंग यह फोन कभी नहीं थकेगा.

डिस्प्ले और बैटरी

डिस्प्ले के लिए इस फोन में 6.8-इंच की AMOLED स्क्रीन, जिसमें 165Hz का रिफ्रेश रेट और 6200 निट्स की ब्राइटनेस मौजूद है.

दमदार बैटरी के लिए 5200mAh की बैटरी, जो वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट के साथ मिल रही है.

सॉफ्टवेयर अपडेट्स की भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह फोन एंड्रॉइड 16 पर 7 साल तक के अपडेट्स के साथ आता है.

कीमत और ऑफर्स

मोटोरोला सिग्नेचर की शुरुआती कीमत 59,999 रुपये रखी है. लेकिन बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस के बाद आप इसे 54,999 रुपये में अपना बना सकते हैं. इसकी सेल 30 जनवरी से फ्लिपकार्ट और मोटोरोला की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू होगी. ऐसे में अगर आप स्टाइल और पावर का कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं, तो यह फोन आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए.