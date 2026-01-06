LG ने पेश की दुनिया की सबसे पतली TV, पूरी तरह वायरलेस और मोटाई सिर्फ 9mm

जानी मानी कंपनी LG ने दुनिया की सबसे पतली TV लॉन्च कर दी है. इस TV का नाम है LG OLED evo W6, जिसकी मोटाई सिर्फ 9mm है. यानी इस TV की मोटाई सिर्फ एक मोबाइल जितनी ही है. LG इसे True Wireless Wallpaper TV भी कह रहा है, यानी इस TV में कोई फालतू तार भी नहीं है. ये TV पूरी तरह वायरलेस है, इसीलिए इसका लुक और भी क्लीन और प्रीमियम है.

LG OLED evo W6 की सबसे बड़ी खासियत इसका वायरलेस सेटअप है. इस टीवी में कोई भी पोर्ट या केबल सीधे स्क्रीन से जुड़ा नहीं है. सभी HDMI, पावर और अन्य कनेक्शन एक अलग Zero Connect Box में दिए गए हैं, जिसे टीवी से लगभग 10 मीटर दूर रखा जा सकता है. इसका फायदा यह है कि टीवी स्क्रीन पर एक भी तार नजर नहीं आता और दीवार पर लगा यह टीवी किसी आर्ट फ्रेम की तरह दिखाई देता है. यह डिजाइन उन लोगों के लिए खास है, जो घर के इंटीरियर को साफ और मिनिमल रखना चाहते हैं.

LG OLED evo W6 में Hyper Radiant Color Technology का इस्तेमाल किया गया है. यह नई डिस्प्ले सिस्टम ब्राइटनेस, ब्लैक लेवल और कलर क्वालिटी को पहले से बेहतर बनाती है, साथ ही स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन भी कम करती है. LG के अनुसार, यह OLED स्क्रीन पुराने मॉडल्स की तुलना में लगभग 3.9 गुना ज्यादा ब्राइट हो सकती है. इसमें Brightness Booster Ultra फीचर दिया गया है.

इस टीवी को Intertek से Reflection Free with Premium सर्टिफिकेशन मिला है, यानी तेज रोशनी वाले कमरे में भी स्क्रीन पर कम ग्लेयर दिखाई देगा. पिक्चर प्रोसेसिंग के लिए इसमें नया Alpha 11 AI Processor Gen3 दिया गया है, ये पहले से 5.6 गुना ज्यादा पावरफुल है. इसके साथ गेमिंग के शौकीनों के लिए LG OLED evo W6 किसी सपने से कम नहीं है. यह टीवी 4K रेजोल्यूशन पर 165Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है.

LG ने इस टीवी में LG Gallery+ फीचर भी जोड़ा है, जिसमें 4,500 से ज्यादा विज़ुअल्स मिलते हैं. यूज़र की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए LG ने LG Shield फीचर जोड़ा है. यह एक डेटा एन्क्रिप्शन और प्रोटेक्शन लेयर है, जो वॉयस प्रोफाइल और यूज़र की निजी जानकारी को सुरक्षित रखती.

LG के मुताबिक OLED evo W6 उसकी प्रीमियम OLED सीरीज का हिस्सा है. फिलहाल यह टीवी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है और आम लोगों के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है. यानी यह पूरी तरह एक टेक्नोलॉजी शोकेस प्रोडक्ट है, जिसे At CES® 2026 में दिखाया गया.