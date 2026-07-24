बारिश के मौसम में बार-बार जा रही बिजली? TV, Fridge और AC को ऐसे रखें सेफ, वर्ना हो सकता है हजारों का नुकसान

मानसून के दौरान बिजली कटना, वोल्टेज का ऊपर-नीचे होना और अचानक पावर सर्ज जैसी समस्याएं काफी बढ़ जाती हैं, खासकर उन इलाकों में जहां बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है. बिजली जाने के बाद जब सप्लाई दोबारा आती है, तो अचानक होने वाला वोल्टेज बदलाव टीवी, फ्रिज और एयर कंडीशनर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संवेदनशील पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है. आज के समय में कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इनबिल्ट सुरक्षा फीचर दिए जाते हैं, लेकिन उनकी क्षमता हर मॉडल में अलग-अलग होती है. ऐसे में कुछ जरूरी सावधानियां अपनाकर सर्किट बोर्ड, कंप्रेसर और पावर सप्लाई को नुकसान से बचाया जा सकता है.

Stabiliser खरीदने से पहले जरूर चेक करें ये चीजें

किसी भी बाहरी Voltage Stabiliser को खरीदने से पहले अपने प्रोडक्ट की यूजर मैनुअल या स्पेसिफिकेशन लेबल जरूर पढ़ें. आजकल कई आधुनिक रेफ्रिजरेटर और Inverter AC एक तय वोल्टेज रेंज के भीतर बिना Stabiliser के भी काम कर सकते हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि वे हर तरह की बिजली संबंधी समस्या से पूरी तरह सुरक्षित हैं. अगर आपके इलाके में वोल्टेज अक्सर तय सीमा से बाहर जाता है, तो निर्माता अब भी बाहरी Stabiliser लगाने की सलाह दे सकता है.

हमेशा उसी डिवाइस के लिए बनाया गया Stabiliser चुनें. उदाहरण के लिए AC के लिए TV या रेफ्रिजरेटर की तुलना में अधिक क्षमता वाला Stabiliser चाहिए. इसका वोल्टेज रेंज और लोड क्षमता निर्माता की सलाह के अनुसार होनी चाहिए.

हर उपकरण के लिए सही सुरक्षा का इस्तेमाल करें

Voltage Stabiliser लगातार कम या ज्यादा वोल्टेज को कंट्रोल करता है, जबकि सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस केवल थोड़े समय के लिए आने वाले तेज वोल्टेज स्पाइक से सुरक्षा देता है. दोनों उपकरणों का काम अलग-अलग है और इन्हें एक-दूसरे का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए.

TV को अच्छी क्वालिटी वाले और आवश्यक सुरक्षा प्रमाणन वाले Surge Protector से जोड़ा जा सकता है. वहीं रेफ्रिजरेटर और AC को हमेशा अलग Wall Socket में लगाना चाहिए और उनके लिए उपयुक्त सुरक्षा उपकरण का इस्तेमाल करना चाहिए. सामान्य Multi-Plug Extension Board का उपयोग करने से बचें.

पूरे घर की सुरक्षा के लिए कोई योग्य इलेक्ट्रिशियन Distribution Board में Surge Protection Device भी लगा सकता है. इसके साथ ही सही अर्थिंग होना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि वायरिंग में खराबी होने पर सुरक्षा उपकरण सही तरीके से काम नहीं कर सकते हैं.

बार-बार बिजली जाने पर क्या करें?

अगर बिजली बार-बार जा रही है और वापस आ रही है, तो TV और AC को बंद कर दें और सुरक्षित होने पर उनका प्लग निकाल दें. अगर बिजली लंबे समय तक नहीं आ रही है या सप्लाई लगातार अस्थिर है, तो रेफ्रिजरेटर का प्लग भी निकाल सकते हैं. हालांकि इस दौरान फ्रिज का दरवाजा बंद रखें ताकि अंदर की ठंडी हवा बनी रहे.

बिजली की सप्लाई स्थिर होने के बाद भी रेफ्रिजरेटर और AC जैसे कंप्रेसर वाले उपकरणों को तुरंत चालू न करें. उन्हें दोबारा कनेक्ट करने से पहले कुछ मिनट इंतजार करें. कई मॉडल और Stabiliser में पहले से Restart Delay फीचर दिया जाता है, जो कंप्रेसर को तुरंत दोबारा चालू होने से रोकता है. कभी भी गीले हाथों से या गीली फर्श पर खड़े होकर प्लग, स्विच या सॉकेट को न छुएं.

इन चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज न करें

अगर घर में लाइट बार-बार टिमटिमा रही है, सॉकेट से आवाज आ रही है, जलने जैसी गंध आ रही है, प्लग गर्म हो रहा है या Circuit Breaker बार-बार ट्रिप कर रहा है, तो यह वायरिंग या बिजली सप्लाई में समस्या का संकेत हो सकता है.

ऐसी स्थिति में उस सॉकेट का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें और किसी योग्य इलेक्ट्रिशियन से जांच कराएं. कभी भी Stabiliser, सॉकेट या किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को खुद खोलकर ठीक करने की कोशिश न करें. अगर स्विच बोर्ड, AC की बाहरी वायरिंग या Wall Outlet में पानी चला गया है, तो तुरंत किसी पेशेवर तकनीशियन की मदद लें.

मानसून शुरू होने से पहले करें ये तैयारी

भारी बारिश शुरू होने से पहले घर की ढीली वायरिंग, अर्थिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की जांच जरूर कराएं. बाहरी AC वायरिंग को इंस्टॉलेशन निर्देशों के अनुसार सुरक्षित रखें, लेकिन आउटडोर यूनिट को इस तरह कभी न ढकें कि उसकी वेंटिलेशन बंद हो जाए.

अगर आपको लगता है कि बिजली के तेज झटके (Surge) का असर किसी उपकरण पर पड़ा है, तो उसमें Error Message, असामान्य आवाज या कूलिंग में कमी जैसे संकेतों की जांच करें. समय रहते जांच कराने से छोटी इलेक्ट्रिकल समस्या बड़े नुकसान में बदलने से बच सकती है.

