ChatGPT का आ गया 'महाज्ञानी' अवतार, GPT 4.5 क्या है जानिए

AI की रेस लगी है. चीन के सस्ते और चमत्कारी चैटबॉट Deepseek ने खुद को AI का उस्ताद मानने वाली कंपनियों में खलबली मचाई हुई है.अब ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन ने GPT 4.5 के जरिए नया धमाका किया है. ऑल्टमैन ने एक ट्वीट में ऐलान किया कि GPT 4.5 तैयार है. उन्होंने इसकी तारीफ में लिखा है कि यह पहला मॉडल है, जिसके साथ उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वह किसी विचारशील शख्स से बात कर रहे हों. इसे GPT का महाज्ञानी अवतार बताया जा रहा है.बकौल आल्टमैन इस मॉडल के मशविरों से वह हैरान रह गए. उन्होंने लिखा कि ऐसे कई मौके आए जब कुर्सी पर बैठे-बैठे इस मॉडल ने उन्हें बहुत उपयोगी सलाह दी. हालांकि उन्होंने कहा कि बुरी खबर यह है कि यह विशाल और मॉडल महंगा है.

GPT-4.5 is ready!



good news: it is the first model that feels like talking to a thoughtful person to me. i have had several moments where i've sat back in my chair and been astonished at getting actually good advice from an AI.



bad news: it is a giant, expensive model. we…