भारतीय छात्रों की लगी लॉटरी! एक साल के लिए फ्री मिलेगा Google AI Plus, ऐसे लें फायदा

Google ने भारतीय छात्रों के नए ऑफर्स का ऐलान किया है. इससे भारतीय स्टूडेंट्स को AI प्लान के ऑफर के साथ पढ़ाई से जुड़े फीचर्स भी मिलेंगे. भारत में एलिजिबिल कॉलेज छात्रों को Google AI Plus की 12 महीने की मेंबरशिप मुफ्त मिलेगी. वहीं, छात्र कम कीमत पर Google AI Pro का भी इस्तेमाल कर सकेंगे. इसके साथ Gemini ऐप में Student Hub, Study Notebooks और दूसरे पढ़ाई वाले फीचर्स भी जोड़े जा रहे हैं.

भारत में Google AI Plus और AI Pro की कीमत

भारत में छात्रों के लिए Google के अलग-अलग AI प्लान उपलब्ध होंगे. Google AI Plus को 12 महीने मुफ्त में दिया जा रहा है. जबकि Google AI Pro को 489 रुपये प्रति माह की कीमत पर अधिकतम 4 साल तक के लिए लिया जा सकता है. इसके अलावा Google AI Pro और YouTube Premium को 550 रुपये प्रति माह के दाम पर अधिकतम 4 साल तक के लिए लिया जा सकता है. Google AI Pro की नॉर्मल मेंबरशिप के साथ YouTube Premium Lite भी शामिल है.

आपको बता दें कि ये स्टूडेंट्स ऑफर कई देशों में शुरू किया जा रहा है. जिन देशों में Google AI Plus उपलब्ध नहीं है, वहां छात्रों को Google AI Pro मुफ्त दिया जाएगा. इसमें अमेरिका, कनाडा और हांगकांग जैसे बाजार शामिल हैं.

कौन ले सकता है Google का छात्र ऑफर?

इस ऑफर का फायदा लेने के लिए छात्र का किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में डिग्री या सर्टिफिकेट देने वाले पाठ्यक्रम में मौजूदा समय में एडमिट होना जरूरी है. ऑफर लेने के लिए छात्र Google One के छात्र ऑफर पेज पर जाकर अपने प्राइवेट Google अकाउंट से साइन इन कर सकते हैं. इसके बाद पसंदीदा प्लान चुनकर “Get student offer” पर क्लिक करना होगा.

इसके बाद छात्र की एलिजिबिलिटी चेक होगी. Google One इस प्रोसेस के लिए SheerID की मदद से यह चेक करता है कि आवेदन करने वाला छात्र किसी योग्य संस्थान में पढ़ रहा है या नहीं. SheerID पेज पर पहुंचने के बाद छात्र को मांगी गई जानकारी भरनी होगी और स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार वेरिफिकेशन पूरा करना होगा.

Gemini में मिलेगा Study Notebooks फीचर

Google Gemini में Study Notebooks नाम का नया फीचर ला रहा है. कंपनी के मुताबिक, इसकी मदद से छात्र अपने पढ़ाई के सामान को ज्यादा इंटरैक्टिव तरीके से समझ सकेंगे. छात्र इसमें अपना पढ़ाई का टारगेट डाल सकते हैं या कोर्स से जुड़ी सामग्री अपलोड कर सकते हैं. इसके बाद Gemini एक शुरुआती क्विज तैयार करके ये पता लगा सकता है कि छात्र को किन विषयों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है.

इसके आधार पर Gemini छोटे और इंटरैक्टिव पाठों की योजना तैयार कर सकता है. क्विज के परिणाम और छात्र की ओर से अपलोड की गई अतिरिक्त सामग्री के आधार पर इस योजना को बदला भी जा सकता है. Study Notebooks को NotebookLM के साथ भी जोड़ा गया है. इससे छात्र अपनी पढ़ाई के कंटेंट पर आगे काम कर सकेंगे और फ्लैशकार्ड जैसे दूसरे पढ़ाई के संसाधन भी तैयार कर सकेंगे.

Gemini Live में Deep Research

Google Gemini Live में भी Deep Research सुविधा ला रहा है. इसकी मदद से छात्र Gemini ऐप का इस्तेमाल जारी रखते हुए कई स्टेप्स वाली रिसर्च शुरू कर सकेंगे. रिसर्च शुरू करने के बाद छात्र ऐप से बाहर भी जा सकते हैं या फोन की स्क्रीन लॉक कर सकते हैं. Gemini बैकग्राउंड में रिसर्च जारी रखेगा और रिपोर्ट तैयार होने के बाद यूजर को इसकी जानकारी देगा.

Google Search में भी AI से पढ़ाई

Google Search में भी AI आधारित पढ़ाई की सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है. Search के AI Mode में Canvas की मदद से Study Guides और इंटरैक्टिव क्विज तैयार किए जा सकेंगे. इसके लिए वेब से मिली जानकारी के साथ यूजर की ओर से अपलोड की गई फाइलों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. Google ने Gemini के अंदर छात्रों के लिए अलग Student Hub भी तैयार किया है. इसे gemini.google.com/students पर देखा जा सकता है. इस हब में पढ़ाई से जुड़े कई फीचर्स एक जगह मिलेंगे. इसमें Study Notebooks, Flashcards और Practice Quizzes जैसे विकल्प शामिल हैं.

Google AI Pro में क्या मिलेगा?

Gemini और दूसरे एडवांस AI फीचर्स की ज्यादा इस्तेमाल सीमा

ज्यादा एडवांस Gemini मॉडल और रीजनिंग क्षमता

इमेज, वीडियो और म्यूजिक बनाने की ज्यादा सीमा

पढ़ाई और रिसर्च के लिए NotebookLM की ज्यादा सीमा

Google One का 5TB स्टोरेज

Google के प्रोडक्टिविटी और रिसर्च टूल्स में एडवांस AI फीचर्स

सामान्य AI Pro मेंबरशिप के साथ YouTube Premium Lite

Google AI Plus में क्या मिलेगा?

Google AI Plus मेंबरशिप में छात्रों को कई सुविधाएं मिलेंगी. इसके साथ फ्री Gemini प्लान की तुलना में ज्यादा इस्तेमाल की सीमा, Google के AI इमेज, वीडियो और म्यूजिक बनाने वाले फीचर्स, Google One के जरिए 400GB स्टोरेज, NotebookLM की ज्यादा इस्तेमाल सीमा और AI आधारित पढ़ाई और रिसर्च फीचर्स मिलेंगे.

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