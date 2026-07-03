iPhone यूजर्स सावधान! Apple का यह सबसे सुरक्षित फीचर हुआ लीक, आपका ईमेल अब नहीं है सीक्रेट!

अगर आप अपने iPhone या मैकबुक में स्पैम मैसेज से बचने के लिए Apple के 'Hide My Email' फीचर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए एक बेहद बुरी खबर है. एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, इस फीचर में एक ऐसा खतरनाक बग (खामी) पाया गया है जो आपके उस असली ईमेल एड्रेस को उजागर कर सकता है जिसे आप दुनिया से छुपाना चाहते थे. Apple के पास दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा पेड सब्सक्रिप्शन हैं और करोड़ों लोग आईक्लाउड प्लस का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में इस बग की वजह से करोड़ों एप्पल यूजर्स की प्राइवेसी दांव पर लग गई है.

एक सुरक्षा शोधकर्ता टायलर मर्फी ने इस बग की खोज की है. उन्होंने जून 2025 में ही एप्पल को इस बारे में सूचित कर दिया था. जब इस दावे की जांच करने के लिए एक नया 'Hide My Email' एड्रेस बनाकर मर्फी को दिया गया, तो उन्होंने महज 5 मिनट के अंदर उसके पीछे छिपे असली एप्पल आईडी ईमेल का पता लगा लिया. इसका मतलब यह है कि अगर कोई हैकर सही तरीका जानता है, तो वह आपके किसी भी फेक ईमेल से आपकी असली पहचान निकाल सकता है.

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असली ईमेल लीक होने का खतरा

यह बग उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है जो ऑनलाइन शॉपिंग, तरह-तरह के ऐप्स या किसी संदिग्ध वेबसाइट पर लॉग इन करने के लिए इस फीचर का इस्तेमाल करते थे. एक बार जब किसी हैकर या कंपनी को आपका असली ईमेल एड्रेस मिल जाता है, तो पीपुल-सर्च वेबसाइट्स की मदद से वो आपके नाम, फोन नंबर और घर के पते तक आसानी से पहुंच सकते हैं. इसके कारण आपके पास स्पैम कॉल्स और फिशिंग अटैक्स का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है.

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अब यूजर्स को क्या करना चाहिए?

चूंकि एप्पल ने अभी तक इसका कोई पैच या अपडेट जारी नहीं किया है, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है. जब तक एप्पल इसे पूरी तरह ठीक नहीं कर देता, तब तक आप संवेदनशील अकाउंट्स के लिए प्रोटॉन के 'SimpleLogin' या 'DuckDuckGo Email Protection' जैसे अन्य विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा, अपने इनबॉक्स पर कड़ी नजर रखें और किसी भी अनजान या संदिग्ध ईमेल पर क्लिक करने से बचें.