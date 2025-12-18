विज्ञापन
5000 से कम में मिल रही हैं ये शानदार घड़ियां, नए साल में अपनो को दे सकते हैं खास तोहफा

Watches Under 5000 RS: 5000 रुपये का बजट एक स्वीट स्पॉट है, जहां आपको ब्रांडेड क्वालिटी और मॉडर्न फीचर्स दोनों मिल जाते हैं. अपनी जरूरत के हिसाब से आप नॉर्मल रिस्ट वॉच या स्मार्टवॉच के सलेक्ट कर सकते हैं.

  • 5000 रुपये से कम कीमत में टाइटन, कैसियो, और टाइमेक्स जैसे ब्रांड की रिस्ट वॉच उपलब्ध हैं
  • स्मार्टवॉच में नॉइस, बोट, अमेजफिट, रेडमी और रियलमी जैसे ब्रांड कॉलिंग और फिटनेस फीचर्स दे रहे हैं
  • अमेजफिट Bip सीरीज की बैटरी एक बार चार्ज करने पर 10 से 14 दिन तक चलती है
Watches Under 5000 RS: आज के समय में घड़ी सिर्फ समय देखने का जरिया नहीं बल्कि पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है. अच्छी बात यह है कि एक शानदार और ब्रांडेड घड़ी पहनने के लिए आपको हजारों खर्च करने की जरूरत नहीं है. 5000 रुपये से कम के बजट में आज बाजार में एक से बढ़कर एक एनालॉग और स्मार्टवॉच मौजूद हैं. ऐसे में अगर आप नई घड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, जिसकी कीमत 5000 रुपये से कम हो तो ये खबर आपके लिए है. साथ ही आने वाले नए साल पर अपने रिश्तेदारों को ये कमाल की घड़ियां गिफ्ट भी कर सकते हैं.

अगर आप फॉर्मल कपड़ों के शौकीन हैं या ऑफिस के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, तो ये ब्रांड्स आपकी पहली पसंद हो सकते हैं-

टाइटन करिश्मा

टाइटन की करिश्मा को ग्राहक भरोसे का दूसरा नाम बोलते हैं. इस बजट में टाइटन की करिश्मा और 'Workwear' सीरीज काफी पसंद की जाती है. इनमें आपको लेदर और मैटल दोनों तरह के स्ट्रैप मिल जाएंगे. 1500 से 4500 रुपये तक आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे.

Photo Credit: TITAN

टाइटन वर्कवियर 

टाइटन की वर्कवियर सीरीज भी ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने में सफल हुई है. कीमत 1500 से 3000 रुपये के बीच में है. इस सीरीज के अंदर आपको लेदर में कई ऑप्शन मिल जाएंगे. 

Photo Credit: CASIO

कैसियो विटेंज और एथिसर

कैसियो की 'विंटेज' सीरीज और 'एथिसर' मॉडल सदाबहार हैं. खास तौर पर कैसियो की विंटेज डिजिटल घड़ियां युवाओं के बीच काफी ट्रेंड में हैं. दोनों ही मॉडल की कीमत 1500 रुपये से शुरू हो जाती है. साथ ही 5000 हजार के अंदर आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे.

Photo Credit: timex

टाइमेक्स 

मजबूती और किफायती दामों के लिए टाइमेक्स फेमस है. इनके क्रोनोग्रैफ लुक वाले मॉडल 4-5 हजार के बीच आसानी से मिल जाते हैं.

5000 रुपये का बजट एक स्वीट स्पॉट है, जहां आपको ब्रांडेड क्वालिटी और मॉडर्न फीचर्स दोनों मिल जाते हैं. अपनी जरूरत के हिसाब से आप नॉर्मल रिस्ट वॉच या स्मार्टवॉच के सलेक्ट कर सकते हैं.

फीचर्स से भरपूर स्मार्टवॉच

आजकल फिटनेस और टेक्नोलॉजी का दौर है. 5000 के अंदर आपको बेहतरीन डिस्प्ले और कॉलिंग फीचर्स वाली घड़ियां मिल जाएंगी.

नॉइस और बोट 

भारतीय बाजार में इन दोनों ब्रांड्स का दबदबा है. इनके मॉडल्स में AMOLED डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग और हार्ट रेट मॉनिटर जैसे फीचर्स मिलते हैं.

अमेजफिट Bip सीरीज

अगर आपको लंबी बैटरी लाइफ चाहिए, तो अमेजफिट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसकी बैटरी एक बार चार्ज करने पर 10-14 दिन तक चल सकती है.

रेडमी और रियलमी 

रेडमी और रियलमी की स्मार्टवॉच में जीपीएस और अच्छे फिटनेस ट्रैकर मिलते हैं, जो 5000 रुपये तक के बजट में काफी अच्छे माने जाते हैं.

घड़ी खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • कोशिश करें कि घड़ी कम से कम 5 ATM या वॉटर रेजिस्टेंट हो ताकि पसीने या हल्की बारिश से खराब न हो.
  • अगर आप जिम जाते हैं तो सिलिकॉन स्ट्रैप चुनें और ऑफिस के लिए लेदर या चेन ज्यादा बेहतर दिखती है.
  • हमेशा ऑफिशियल स्टोर या अच्छी ऑनलाइन साइट से ही खरीदें, जिससे आपको 1 साल की वारंटी मिल सके.
