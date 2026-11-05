SAFF Championship: 90 मिनट तक पाकिस्तान पर बरसा भारत का कहर, 3-2 से जीता रोमांचक मैच

SAFF Championship 2026 में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हरा दिया. ढाका के नेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में युवा भारतीय टीम ने एक समय 3-0 की मजबूत बढ़त बना ली थी, लेकिन इंजरी टाइम में पाकिस्तान ने दो गोल कर मुकाबले को रोमांचक बना दिया. हालांकि, भारत ने बढ़त बचाए रखते हुए टूर्नामेंट का शानदार आगाज किया.

सुहैल अहमद भट बने जीत के हीरो

भारत की जीत के सबसे बड़े नायक सुहैल अहमद भट रहे, जिन्होंने 13वें और 19वें मिनट में दो गोल दागकर टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई. इसके बाद मंगलेंथांग किपगेन ने 31वें मिनट में गोल कर भारत की बढ़त 3-0 कर दी. भारतीय टीम ने पहले हाफ से ही आक्रामक फुटबॉल खेली और पाकिस्तान की रक्षा पंक्ति पर लगातार दबाव बनाए रखा.

आखिरी मिनटों में पाकिस्तान की वापसी की कोशिश

मैच पूरी तरह भारत के नियंत्रण में दिख रहा था, लेकिन इंजरी टाइम में पाकिस्तान ने जोरदार वापसी की कोशिश की. नजीबुल्लाह ने 90+1वें मिनट में गोल दागकर अंतर कम किया, जबकि गाजी ने 90+3वें मिनट में एक और गोल कर स्कोर 3-2 कर दिया. हालांकि, पाकिस्तान की यह कोशिश देर से आई और भारत जीत अपने नाम करने में सफल रहा.

युवा भारतीय टीम ने दिखाया दम

कप्तान बिजॉय वर्गीज की अगुवाई में मैदान पर उतरी युवा भारतीय टीम ने पूरे मैच में आत्मविश्वास से भरा प्रदर्शन किया. नौ बार की चैंपियन भारत ने अपने खिताब बचाने के अभियान की शुरुआत जीत के साथ की, जबकि पाकिस्तान को एक बार फिर SAFF Championship में भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा.

भारत की स्क्वाड

गोलकीपर: अर्श अनवर शेख, मोहनराज के, प्रियंश दुबे

डिफेंडर: अब्दुल रबीह, बिजॉय वर्गीज, चिंगलेनसाना सिंह कोंशम, ह्मिंगथानमाविया राल्ते, खैमिनथांग ल्हुंगदिम, मुहम्मद उवैस, नाथन रोड्रिग्स, रोनी खारबुडोन, संदीप मांडी

मिडफील्डर: अभिषेक सूर्यवंशी, एडिसन सिंह थोकचोम, ब्रिसन फर्नांडिस, एबिनदास येसुदासन, फारुख चौधरी, मैकार्टन निक्सन, मंगेंथांग किपगेन, निखिल प्रभु, नौफल पीएन, रिकी जॉन शाबोंग, सुरेश सिंह वांगजाम

फॉरवर्ड: इरफान यादवद, लिस्टन कोलाको, मुहम्मद सुहैल, विष्णु पीवी, सुहैल अहमद भट

मुख्य कोच: नौशाद मूसा.