रोनाल्डो को कोच से पंगा लेना पड़ा भारी! पुर्तगाल ने स्टार फुटबॉलर को किया सस्पेंड

पुर्तगाली फुटबॉल फेडरेशन (FPF) ने शनिवार को घोषणा की कि उसने 41 वर्षीय खिलाड़ी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय टीम का साथ छोड़ दिया था. इसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है. रोनाल्डो ने इस सप्ताह की शुरुआत में फैंस से माफी मांगी और पुर्तगाल के कोच जॉर्ज जीसस की आलोचना की. उन्होंने कहा कि उन्हें जो भी सजा दी जाएगी, वे उसे स्वीकार करेंगे.

फेडरेशन ने एक बयान में कहा, 'क्रिस्टियानो रोनाल्डो के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है.' फेडरेशन ने इस मामले को 'तत्काल' कैटेगरी में रखा है और पुष्टि की है कि अंतिम सजा पर फैसला होने तक रोनाल्डो को निलंबित कर दिया गया है.

रोनाल्डो ने क्यों छोड़ा पुर्तगाल का साथ?

रोनाल्डो ने पुर्तगाल की टीम तब छोड़ी जब 27 सितंबर को नॉर्वे के खिलाफ मैच में उन्हें सब्स्टीट्यूट के तौर पर वार्म-अप तो कराया गया, लेकिन मैदान पर नहीं उतारा गया, और फिर उन्हें पता चला कि 1 अक्टूबर को डेनमार्क के खिलाफ मैच में भी उन्हें शुरुआती टीम में शामिल नहीं किया जाएगा. रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व अटैकर रोनाल्डो, पुर्तगाल के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले और सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं.

मंगलवार को रोनाल्डो ने पुर्तगाल के कोच जीसस पर नेशंस लीग मैचों में उन्हें खेलने का समय देने के वादे से मुकरने का आरोप लगाया. हालांकि, उन्होंने कहा कि वे अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास नहीं ले रहे हैं और कोई भी संभावित सजा पूरी होने के बाद खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे. रोनाल्डो ने कहा, 'मैं अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने और जीतने के लिए हमेशा की तरह उपलब्ध रहूंगा.' साथ ही, उन्होंने यह भी माना कि फेडरेशन को उनके कार्यों के लिए उन्हें 'सजा' देनी चाहिए.

पुर्तगाल ने अपने सभी चार नेशंस लीग मैच जीते और दो मैच बाकी रहते ही क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया. शुक्रवार को रोनाल्डो सऊदी अरब की टीम अल-नस्र के साथ क्लब फुटबॉल में लौटे और सऊदी प्रो लीग मैच में दिरियाह के खिलाफ 3-0 की जीत में गोल किया.

यह भी पढ़ें- सचिन तेंदुलकर के बेटे के साथ 'नाइंसाफी'! 50 विकेट लेने के बाद भी अर्जुन को गोवा ने दिखाया बाहर का रास्ता

यह भी पढ़ें- आखिरी मौके पर जैवलिन ने दिया धोखा, रोहित यादव ने बताया ब्रॉन्ज मेडल का सीक्रेट, नीरज को कहा शुक्रिया