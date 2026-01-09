विज्ञापन

2025 की शोले नहीं जीत पाई लोगों का दिल, धर्मेंद्र-अमिताभ बच्चन की फिल्म ने कमाए इतने रुपये

50 साल बाद सिनेमाघरों में लौटी ‘शोले: द फाइनल कट’ से मेकर्स को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन Gen Z दर्शकों का ठंडा रिस्पॉन्स फिल्म पर भारी पड़ा. जिसके चलते सिनेमाई क्लासिक होने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धराशाई हो गई.

2025 की शोले नहीं जीत पाई लोगों का दिल
नई दिल्ली:

भारतीय सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में गिनी जाने वाली शोले जब 50 साल बाद शोले: द फाइनल कट के रूप में सिनेमाघरों में लौटी, तो उम्मीदें आसमान पर थीं. मेकर्स ने इसे लाइफटाइम एक्सपीरियंस बताया था और दर्शकों से एक बार फिर थिएटर तक लौटने की अपील की. लेकिन फिल्म रिलीज के एक हफ्ते के भीतर ही सारी उम्मीदें धराशाई हो गईं. धुरंधर की आंधी के बीच Gen Z दर्शकों ने इस क्लासिक मूवी को खास रिस्पॉन्स नहीं दिया.  जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले जैसा करिश्मा नहीं दिखा सकी. जिसके चलते फिल्म एक हफ्ते ही चली लेकिन दमदार बिजनेस हासिल नहीं कर सकी. पहली बार 1975 में जब शोले सिनेमा में रिलीज हुई तो उसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे.

फिल्म के पहले हफ्ते का बिजनेस

बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 12 दिसंबर को रिलीज हुई थी. फिल्म बमुश्किल एक हफ्ता ही क्राउड पुल करने में कामयाब रही. लेकिन कलेक्शन की रफ्तार काफी धीमी रही. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने एक हफ्ते में 2.35 करोड़ रु की ही कमाई की. इन सातों में फिल्म की कमाई हर रोज सिर्फ कुछ लाखों में ही हो सकी. फिल्म ने पहले दिन 30 लाख रु. कमाए. वीकेंड पर हुई फिल्म की कमाई ने कुछ उम्मीद बांधी. क्योंकि पहले शनिवार को फिल्म की कमाई पचास लाख रु. रही और रविवार को फिल्म साठ लाख रु. की कमाई कर पाई. लेकिन वीकडेज आते ही फिल्म का बिजनेस बुरी तरह गिरा. वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक फिल्म के बिजनेस में 75 प्रतिशत की गिरावट आई. उसके बाद सोमवार से लेर गुरुवार तक फिल्म ने हर रोज सिर्फ पंद्रह लाख रु ही कमाए. और देसी बॉक्स ऑफिस पर दो करोड़ का बिजनेस किया. हालांकि फिल्म को बनाने पर कोई नया बजट खर्च नहीं हुआ था. इसलिए फिल्म के हिट या फ्लॉप के वर्डिक्ट पर अब भी सस्पेंस ही बना हुआ है.

ऐसी थी तैयारी

डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने इस बार शोले को उसी रूप में पेश किया, जैसा वो हमेशा चाहते थे. फिल्म में डिलीट किए गए सीन जोड़े गए, एक अलग एंडिंग दिखाई गई जिसमें ठाकुर गब्बर को मार देता है. इस ओरिजनल क्लाइमेक्स के लिए 209 मिनट लंबी फिल्म को 70mm से 4K रिस्टोरेशन में बदला गया. डॉल्बी 5.1 साउंड ने भी एक्सपीरियंस को खास बनाया. मेकर्स ने देशभर में 1,500 स्क्रीन्स पर रिलीज की घोषणा की थी, लेकिन असल में फिल्म को सिर्फ 373 शोज मिले. ये आंकड़े उस स्तर से काफी नीचे हैं, जिसकी उम्मीद एक कल्ट क्लासिक से की जाती है.
 

