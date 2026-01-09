विज्ञापन

यश के टॉक्सिक टीजर पर अभी से ही भारी पड़ रही धुरंधर 2? 57 सेकेंड के वीडियो ने पलट दिया गेम

साउथ सुपरस्टार यश के जन्मदिन पर 8 जनवरी को उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ का टीजर रिलीज किया गया. टीजर आते ही सोशल मीडिया पर छा गया और कुछ ही समय में इसे 56 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

धुरंधर 2 का टीजर क्यों करने लगा ट्रेंड

साउथ सुपरस्टार यश के जन्मदिन पर 8 जनवरी को उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक' का टीजर रिलीज किया गया. टीजर आते ही सोशल मीडिया पर छा गया और कुछ ही समय में इसे 56 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. बावजूद इसके, रणवीर सिंह की सुपरहिट फिल्म ‘धुरंधर' का खुमार अभी भी दर्शकों के सिर से उतरने का नाम नहीं ले रहा है. दरअसल, यश की ‘टॉक्सिक' और रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2' एक ही दिन यानी 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं. यही वजह है कि फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. हर कोई यह जानना चाहता है कि इस बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैश में आखिर बाजी किसके हाथ लगेगी.

आदित्य धर के निर्देशन में बनी ‘धुरंधर' पहले ही इतिहास रच चुकी है. फिल्म को रिलीज हुए 35 दिन हो चुके हैं और इसने भारत में करीब 790.25 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. वहीं, वर्ल्डवाइड इसका कलेक्शन 1234 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. इस आंकड़े के साथ ही फिल्म ने यश की KGF 2 को भी ग्लोबल कलेक्शन में पीछे छोड़ दिया है.

‘टॉक्सिक' बनाम ‘धुरंधर 2' पर छिड़ी बहस

जैसे ही ‘टॉक्सिक' का टीजर सामने आया, ‘धुरंधर' के फैंस भी एक्टिव हो गए. सोशल मीडिया पर ‘धुरंधर 2' का पोस्ट-क्रेडिट सीन टीजर बताकर वायरल किया जाने लगा. 15 दिसंबर को शेयर की गई एक क्लिप को लोग अब दोबारा पोस्ट कर रहे हैं, जिसे अब तक 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. 57 सेकेंड के इस वीडियो में रणवीर सिंह की दमदार मौजूदगी और किरदार की जमकर तारीफ हो रही है. एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “धुरंधर 2 को किसी टीजर या ट्रेलर की जरूरत नहीं है, इतना ही साउथ के लिए काफी है.”

खाड़ी देशों में बैन हटाने की मांग

5 दिसंबर को रिलीज हुई ‘धुरंधर' ने दुनियाभर में धूम मचा दी है, लेकिन खाड़ी देशों में फिल्म को बैन कर दिया गया है. इसके बाद इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने इस फैसले का विरोध किया है. संस्था ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि मिडिल ईस्ट में लगे बैन को हटाने के लिए हस्तक्षेप किया जाए. माना जा रहा है कि अगर यह बैन हटता है, तो ‘धुरंधर' की कमाई और भी नए रिकॉर्ड बना सकती है.
 

