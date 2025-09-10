सीएम भगवंत मान ने की मनकीरत औलख और प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की सराहना

पंजाब पर आई बाढ़ की आपदा में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान लगातार प्रभावित परिवारों और मददगारों से जुड़े हुए हैं. अस्पताल से भी उन्होंने पंजाबी गायक मनकीरत औलख से वीडियो कॉल पर बातचीत की और उनके द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों की सराहना की.

सीएम मान ने किया धन्यवाद

मुख्यमंत्री ने हंसपाल ट्रेडर्स के मालिक प्रीतपाल सिंह हंसपाल का विशेष धन्यवाद किया, जिन्होंने अपने स्तर पर 150 से अधिक नावें तैयार कर बाढ़ में फंसे लोगों और उनके पशुओं को सुरक्षित बाहर निकाला.

'पंजाब की मिट्टी में हौंसला, सेवा भाव और भाईचारा गहराई से बसा'

मुख्यमंत्री ने कहा कि, "संकट के समय पंजाबियों ने एक बार फिर साबित किया है कि पंजाब की मिट्टी में हौंसला, सेवा भाव और भाईचारा गहराई से बसा है. पंजाब सरकार हर ऐसे मददगार के साथ खड़ी है जो अपने स्तर पर लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं."

पंजाब सरकार भावनाओं और जज्बातों के साथ खड़ी

यह संदेश साफ है कि मान सरकार सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर नहीं, बल्कि पंजाबियों की भावनाओं और जज्बातों के साथ खड़ी है. यही कारण है कि संकट की घड़ी में हर पंजाबी को महसूस हो रहा है कि उसकी सरकार और उसका समाज एक परिवार की तरह उसके साथ है.