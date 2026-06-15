बठिंडा में ड्रग के साथ पकड़े गए वकील और मुंशी, केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना

आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बठिंडा में ड्रग्स के साथ दो लोगों के पकड़े जाने पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है. गौरतलब है कि पंजाब के सीआईए स्टाफ ने पिछले दिनों बठिंडा से एक वकील और उसके मुंशी को गिरफ्तार किया था. दोनों के पास से 13 ग्राम आइस ड्रग और 14 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी. बाद में खबर आई कि ये वकील भारतीय जनता पार्टी की लीगल सेल से लंबे वक्त से जुड़ा रहा है, इसी को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला किया है.

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर इस गिरफ्तारी की खबर पोस्ट करते हुए बीजेपी को ईडी पार्टी लिखा और कहा कि ED पार्टी के पदाधिकारी ख़ुद पंजाब में नशा बेचते पकड़े गए तो क्या पार्टी के साथ नशे के तार जुड़े हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि आज पंजाब में 70% ड्रग्स गुजरात के रास्ते आ रही है. केजरीवाल पहले ही दावा कर चुके हैं कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए होने वाली ड्रग सप्लाई को उनकी भगवंत मान सरकार ने रोक दिया है और सीमा पर एंट्री ड्रोन सिस्टम लैस किया है.

केजरीवाल ने लिखा कि पंजाब की जवानी बर्बाद करने की ज़िम्मेदार ED पार्टी और चिट्टा पार्टी है लेकिन भगवंत मान ने चिट्टे पर वार करके पंजाब की जवानी को फिर से एक सुनहरे भविष्य की उम्मीद दी है.